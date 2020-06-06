Seniors: Angel Acevedo, Emmanuel Acevedo, Nayla Alvarez, Natalie Arias, Fernando Barragan, Alex Berry, Aissa Bueno, Alexee Casillas , Alyssa Castilla, Anabel Cordova, Sammy Creach, Kaycee Davis, Arisbaydi Flores, Sawyer Grigsby, Silje Hildebrand, Aririanna Martinez, Dessa McLavey, Alitza Mejia, Anna Patlan, Briauna Peña, Leon Perez, Dominic Ponce, Emily Reyes, Abigail Reynaga, Dante Rodriguez, Gabriel Rodriguez, Alexa Rojas, Awdy Shelton, Jasmin Tapia, Destiny Thornblade, Jesus Valenzuela, Danielle Veliz, Edgar Villegas, Jada Wong.