Seniors: Sterling Peyton Minor Beasley, Kristin Elaine Bighorn, Kalie Nicole Binning, Corbin Patrick Bland, Mark Ryan Blunt, Jenna Eve Bradwell, Kaitlyn Gabrielle Byers, Raybecca Nycole Chatwin, Kimberly Rena Chestnut, Avery Ross Christensen, Blaise Jude Clark, Garland Lee Colgrove, Sandra Marie Crook, Christian Michael Farwick, Katelyn Marie Frantum, Katelynn Sharon Louise Gallagher, Jose Armando Garcia Martinez, Karlie Charlene Garner, Edward Rico George, Josiah Rae George, Madilynn Rose Gilk, Faith Rose Hastings, Abigail Gitte Hedges, Danielle Marie Herseim, Karlie Izabella Honn, Jonni Raven Skylene Huff, Andrew John Ihrig, Dakota Ray Allen Ingraham, Jaycene Marshell Jackson, Samantha Lynn Jensen, Mark Allen Johnson, Curtis James Kayser, Jenneeva Anonah Lawrence, Egan Leo Lawyer, Dylan Thomas Layfield, Nicholas Robert Lee, Eduardo Lemus Armenta, Sergio Lemus Moreno, Cheyenne Madison Liddell, Kyhlie Devyn Linder, Bobbi Aaliyah Looney, Skylar Alton Lowe, Cameron Reed Mains, Felicity Kay Mains, Sharee Dominique Marrs, Anastasia Marie Martinez, Bryan Austin McKune, Adam Shane Meyer, Ashlyn Karen Muzechenko, Breanna R. Napier, Vanaesa Jezelynn Ontiveros, Napoleon Kenneth Costello Owen, Delaney Marie Peters, Jeremiah Paul Ricks, Corbin Anthony Riley, Elissa Dawn Rising, Savannah Marie Ross, Jaidan Mayme Royce, Zachary Christopher Senn, James Bradley Slaight, Jade Adair Smith, Tyler James Telford, Alyssa Renae Weis.