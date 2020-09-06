Zachary Alan Placzek, Sunnyside; Jessie Marie Standfill, Selah.
Ryan Paul Jr. McNett, Selah; Amy Nicole Okelberry, Selah.
Krystal Flores, Yakima; Estevan Hernandez, Yakima.
Michael David Day, Yakima; Kelsey Anne Rock, Yakima.
Jason Elias Connel, Yakima; Kaylyn June Fiedler, Yakima.
Travis J. Bonham, Yakima; Nichole Lavonne Riley, Yakima.
Miguel Delgado Palomera, Yakima; Veronica Ortiz Martinez, Yakima.
Alex Robert Colby Pavlock, Selah; Samantha Mari Minyard, Selah.
Crispin Omar Escamilla, Selah; Yajaira Lamas, Selah.
Lockiel Ted Rookstool, Yakima; Jamie Nichole Heilman, Yakima.
Margaret Barton Lund, Yakima; Brett Nelson Goodman, Yakima.
Kameron Timothy Schmidt, Yakima; Samantha Rose Jackson, Milton Freewater, Ore.
Karlee Madison Ledin, Yakima; Reid John Whaley, Yakima.
Dale Alan Northrup, Toppenish; Marylee Amanda Anaya, Toppenish.
Jose Armando Meraz Alvarez, Yakima; Juana Cisneros Carrillo, Pasco.
Pedro Gutierrez Jr., Union Gap; Yuliana Lizet Curiel, Union Gap.
Bruno Romero Perez, Sunnyside; Jessica Alicia Pacheco, Sunnyside.
Johnny Gene Kintner Jr., Yakima; Sara Templeton, Yakima.
Cole Jamison Schrader, Moxee; Bayli Ann Brown, Yakima.
Miguel De La Mora Gutierrez, Pasco; Adelaida Gonzalez Birrueta, Granger.
Noah Benjamin Zalewski, Selah; Dirk Allen Robinson, Selah.
Zachery Parker Wallace, Yakima; Kendall Carroll Potts, King City, Ore.
Yvonne Ortiz, Yakima; Antonio La Dar Mangolini, Yakima.
Yonic Diaz, Yakima; Ana Karina Pacheco, Yakima.
Tyler Lance Johnson, Yakima; Jessica Guadalupe Camacho Salinas, Yakima.
Adriana Arias, Yakima; Misael Tula Ayala, Union Gap.
Porfirio Sanchez Navarro, Yakima; Sarita Ramirez Arellano, Yakima.
Brian Clive Meyer, Selah; Janet Lynn Upson, Selah.
Tayler Bradford Jones, Moxee; Lauren Ashley Sandstedt, Moxee.
Gavin Tyler Sedies, Yakima; Briana Noel Ortega, Yakima.
Alejandro Munoz, Greensboro, N.C.; Rosaelia Jimenez Chavez, Moxee.
Alejandro Jose Suarez, Colorado Springs, Colo.; Alana Alan Newborn, Moxee.
Juan Manuel Sandoval, Yakima; Jessa Cay Longee, Wapato.
Juan Luis Cabello Reyes, Wapato; Yadira E. Arreola Castellanos, Wapato.
Manuel Gonzalez Jr., Zillah; Digna Susana Ledesma, Buena.
Roman Ramirez, Toppenish; Michelle Ceja, Toppenish.
Manuel Francisco Ramirez, Union Gap; Sophia Anne Stuck, Union Gap.
Harris Leon Miller, Wapato; Betsy Marie Tainewasher, Wapato.
Jason Michael Gerdes, Selah; Brandy Yvonne Schutz, Selah.
Nicolaus Ralph Newhouse, Outlook; Jessica Marie Gonzalez, Zillah.
Tyler J. Rupert, Yakima; Sarah Simone Barnes, Yakima.