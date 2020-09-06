Zachary Alan Placzek, Sunnyside; Jessie Marie Standfill, Selah.

Ryan Paul Jr. McNett, Selah; Amy Nicole Okelberry, Selah.

Krystal Flores, Yakima; Estevan Hernandez, Yakima.

Michael David Day, Yakima; Kelsey Anne Rock, Yakima.

Jason Elias Connel, Yakima; Kaylyn June Fiedler, Yakima.

Travis J. Bonham, Yakima; Nichole Lavonne Riley, Yakima.

Miguel Delgado Palomera, Yakima; Veronica Ortiz Martinez, Yakima.

Alex Robert Colby Pavlock, Selah; Samantha Mari Minyard, Selah.

Crispin Omar Escamilla, Selah; Yajaira Lamas, Selah.

Lockiel Ted Rookstool, Yakima; Jamie Nichole Heilman, Yakima.

Margaret Barton Lund, Yakima; Brett Nelson Goodman, Yakima.

Kameron Timothy Schmidt, Yakima; Samantha Rose Jackson, Milton Freewater, Ore.

Karlee Madison Ledin, Yakima; Reid John Whaley, Yakima.

Dale Alan Northrup, Toppenish; Marylee Amanda Anaya, Toppenish.

Jose Armando Meraz Alvarez, Yakima; Juana Cisneros Carrillo, Pasco.

Pedro Gutierrez Jr., Union Gap; Yuliana Lizet Curiel, Union Gap.

Bruno Romero Perez, Sunnyside; Jessica Alicia Pacheco, Sunnyside.

Johnny Gene Kintner Jr., Yakima; Sara Templeton, Yakima.

Cole Jamison Schrader, Moxee; Bayli Ann Brown, Yakima.

Miguel De La Mora Gutierrez, Pasco; Adelaida Gonzalez Birrueta, Granger.

Noah Benjamin Zalewski, Selah; Dirk Allen Robinson, Selah.

Zachery Parker Wallace, Yakima; Kendall Carroll Potts, King City, Ore.

Yvonne Ortiz, Yakima; Antonio La Dar Mangolini, Yakima.

Yonic Diaz, Yakima; Ana Karina Pacheco, Yakima.

Tyler Lance Johnson, Yakima; Jessica Guadalupe Camacho Salinas, Yakima.

Adriana Arias, Yakima; Misael Tula Ayala, Union Gap.

Porfirio Sanchez Navarro, Yakima; Sarita Ramirez Arellano, Yakima.

Brian Clive Meyer, Selah; Janet Lynn Upson, Selah.

Tayler Bradford Jones, Moxee; Lauren Ashley Sandstedt, Moxee.

Gavin Tyler Sedies, Yakima; Briana Noel Ortega, Yakima.

Alejandro Munoz, Greensboro, N.C.; Rosaelia Jimenez Chavez, Moxee.

Alejandro Jose Suarez, Colorado Springs, Colo.; Alana Alan Newborn, Moxee.

Juan Manuel Sandoval, Yakima; Jessa Cay Longee, Wapato.

Juan Luis Cabello Reyes, Wapato; Yadira E. Arreola Castellanos, Wapato.

Manuel Gonzalez Jr., Zillah; Digna Susana Ledesma, Buena.

Roman Ramirez, Toppenish; Michelle Ceja, Toppenish.

Manuel Francisco Ramirez, Union Gap; Sophia Anne Stuck, Union Gap.

Harris Leon Miller, Wapato; Betsy Marie Tainewasher, Wapato.

Jason Michael Gerdes, Selah; Brandy Yvonne Schutz, Selah.

Nicolaus Ralph Newhouse, Outlook; Jessica Marie Gonzalez, Zillah.

Tyler J. Rupert, Yakima; Sarah Simone Barnes, Yakima.