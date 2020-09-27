Leonardo Daniel Alvarado Saldana, Yakima; Sonia Salamanca, Yakima.
Brian Steven Walker, Wapato; Shawna Marie Moses, Wapato.
Jorge Luis Lopez, Moxee; Adamaris Lopez Rivera, Yakima.
Clare Catherine Davis, Yakima; Ayla Niccole Peoples, Naches.
Shawn V. Santomassimo, Selah; Kristina Lea Freisz, Selah.
Esteban Hernandez Hernandez, Yakima; Maria Guadalupe Rodriguez, Yakima.
Deisy Perez Velasquez, Wapato; Cesar De Jesus Posos Perez, Wapato.
Jaime Pacheco Poma, Yakima; Romelia Sotelo Valdez, Yakima.
John Henry Mengarelli, Zillah; Brena Marie Whipple, Zillah.
Benjamin James Shafar, Yakima; Angela Mae Baumgardner, Yakima.
Robert Tanner Zier, Selah; Ashley Nicole Berrey, Selah.
Nathan Eugene Reese, Yakima; Ashley Yalovich, Yakima.
Gary Michael Cuillier, Yakima; Elizabeth Ann Glore, Tieton.
Miguel Villanueva Ruiz, Yakima; Maria Guadalupe Barrera, Yakima.
Jennifer Jay Gordon, Yakima; Gage Allen Beason, Yakima.
Collin Lee Alligood, Yakima; Shelden L. Doyle, Yakima.
Billy James Patterson, Outlook; Trina Lureen Luke, Outlook.
Tyler Jeffrey Franzen, Yakima; Kiele Rae Ackerman, Yakima.
Benjie Russell Pease, Yakima; Changel Jeanine Murdoch, Yakima.
Felipe Bravo Balvuena, Union Gap; Lilia Figueroa, Union Gap.
Angel Padilla, Yakima; Anastasia Elisia Soliz, Yakima.
Madison Renee Door, Selah; Nathan Edward Trevino, Granger.
Daniel Patrick Barrett, Chula Vista, Calif.; Megan Lee Bonny Chula Vista, Calif.
Alexa Lynn Derosier, Yakima; Dylan Charles Koch, Yakima.
Matthew Kenneth Bigby, Moxee; Jessica Ann Francis Connolly, Moxee.
Marcos J. Martinez Garcia, Yakima; Noemi Mejia, Yakima.