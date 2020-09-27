Leonardo Daniel Alvarado Saldana, Yakima; Sonia Salamanca, Yakima.

Brian Steven Walker, Wapato; Shawna Marie Moses, Wapato.

Jorge Luis Lopez, Moxee; Adamaris Lopez Rivera, Yakima.

Clare Catherine Davis, Yakima; Ayla Niccole Peoples, Naches.

Shawn V. Santomassimo, Selah; Kristina Lea Freisz, Selah.

Esteban Hernandez Hernandez, Yakima; Maria Guadalupe Rodriguez, Yakima.

Deisy Perez Velasquez, Wapato; Cesar De Jesus Posos Perez, Wapato.

Jaime Pacheco Poma, Yakima; Romelia Sotelo Valdez, Yakima.

John Henry Mengarelli, Zillah; Brena Marie Whipple, Zillah.

Benjamin James Shafar, Yakima; Angela Mae Baumgardner, Yakima.

Robert Tanner Zier, Selah; Ashley Nicole Berrey, Selah.

Nathan Eugene Reese, Yakima; Ashley Yalovich, Yakima.

Gary Michael Cuillier, Yakima; Elizabeth Ann Glore, Tieton.

Miguel Villanueva Ruiz, Yakima; Maria Guadalupe Barrera, Yakima.

Jennifer Jay Gordon, Yakima; Gage Allen Beason, Yakima.

Collin Lee Alligood, Yakima; Shelden L. Doyle, Yakima.

Billy James Patterson, Outlook; Trina Lureen Luke, Outlook.

Tyler Jeffrey Franzen, Yakima; Kiele Rae Ackerman, Yakima.

Benjie Russell Pease, Yakima; Changel Jeanine Murdoch, Yakima.

Felipe Bravo Balvuena, Union Gap; Lilia Figueroa, Union Gap.

Angel Padilla, Yakima; Anastasia Elisia Soliz, Yakima.

Madison Renee Door, Selah; Nathan Edward Trevino, Granger.

Daniel Patrick Barrett, Chula Vista, Calif.; Megan Lee Bonny Chula Vista, Calif.

Alexa Lynn Derosier, Yakima; Dylan Charles Koch, Yakima.

Matthew Kenneth Bigby, Moxee; Jessica Ann Francis Connolly, Moxee.

Marcos J. Martinez Garcia, Yakima; Noemi Mejia, Yakima.