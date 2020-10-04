Omar Navarro Isiordia, Granger; Hiatziri Yesenia Soto Galvan, Yakima.
Zachary Emanuel Gomez, Outlook; Samantha Kay Wright, Outlook.
Maria T-Elizondo Delgado, Yakima; Maria Elena Gutierrez, Yakima.
Ronald Lew Gray, Mabton; Danielle Lynn Watkins, Mabton.
Kaleana Marie Welcome, Naches; Alec David Ray, Naches.
Kevin Ross Soules, Yakima; Megan Marie Yusi, Yakima.
Robert McKay Permann, Yakima; Baile Rae Wilkey, Selah.
Jose Rosario Sierra-Martinez, Yakima; Sandra Bravo-Delgado, Yakima.
Marco Antonio Medina, Yakima; Kimberly L. Aleman Santos, Yakima.
Bryan Allen Voelker, Yakima; Yesenia Ivet Corona, Yakima.
Michael Christopher Scott, Yakima; Aleena Andreyes Hernandez, Yakima.
Daniel Lopez Cabezas, Tieton; Leticia Lujan, Tieton.
Daniel Diaz Martinez, Yakima; Pioquinta Penaloza de Diaz, Yakima.
Jose Lopez Rios, Yakima; Roxana Angelica Villatoro Molina, Yakima.
Campbell Arthur Edwards V., Yakima; Olivia Madison Johnson, Moxee.
Roxanne Maria Cardoza-Rivera, Yakima; Sasha Renee Heredia, Yakima.
Alex Gonzalez Manriquez, Selah; Whitney Morgan Jones, Selah.
Hugo F. Marroquin, Sunnyside; Rosa Idalia Centeno Lopez, Sunnyside.
Javier Serrano, Wapato; Magdalena Torres Rodriguez, Wapato.
Vincent Som, Yakima; Diana Lucky Peou, Yakima.
Alex Ricardo Ramos, Yakima; Luisa Vanessa Silva, Yakima.
Clyde Benson Smith, Yakima; Lisa Lynn Masters, Yakima.
Jose Luis Zavala Jr., Parker; Jessica Marie Alvarez Chacon, Yakima.
Ivan Gonzalez, Grandview; Sara Issl Reyna Ramos, Grandview.
Brando Myles Gonzalez, Yakima; Shelby Morgan Barrett, Yakima.
Alfred Jay Anderson, Yakima; Bonnie Elaine Begalka, Mesa, Ariz.
Shannon Leroy Vanderwood, Yakima; Floricel Corraza Quiroz, Yakima.
Zuriel Natanael Lopez, Kennewick; Victoria Lynn Torres, Sunnyside.
Nazario Pineda Vazquez, Yakima; Francisca Menera, Yakima.
Jose David Carillo Castro, Sunnyside; Melissa Ramirez, Grandview.
Cody Aaron Reed, Yakima; Carolyn Marie Kondor, Yakima.
Eduardo B. Hernandez Jr., Toppenish; Reba Ann Blackburn, Zillah.
Cory Daniel Martin, Selah; Kimberly Jean Riel, Selah.
Mario Hernandez Villa, Ellensburg; Maria Cuevas Pulido, Ellensburg.
Ervin Flores, Yakima; Celestine Faye Yallup, Yakima.
Robert Yantze Koch, Toppenish; Martay Dove Gunnier, Toppenish.
Domenic Antonio Lugo, Yakima; Nancy Ximena Soloya Teodoro, Yakima.
Joshua Charles Opiela, Selah; Joni Marie Moss, Selah.
Jonas Daniel Layton, Yakima; Hailey Shree Antram, Zillah.
Alvie Diean Lukkasson, Yakima; Donna Faye Tjaden, Yakima.
Victor Manuel Sandoval-Barajas, Sunnyside; Yazmin Torres Acevedo, Yakima.
Sergio A. Ayala Alvarez, Yakima; Yolanda Caldera Lazo, Yakima.
Lisa Louise Rivera, Yakima; Danian Casique, Yakima.
Brandon Skylar Contreras, Yakima; Marissa Leigh Sawyer, Yakima.
Steven Ray Wilkey, Zillah; Mario Ramos Sabalsa, Zillah.
Brian Lee Buchert, Yakima; Chantal Marie Ricard, Yakima.
Charter Jaymes Lantrip, Selah; Tiffany Grace Bradley, Moxee.
Christopher Timothy Lowel Brady, Mabton; Elizabeth Ann Alba, Mabton.
Luis Fernando Rivera Acevedo, Grandview; Stefanie Casandra Navarro, Grandview.
Wayne Hugo Bobadilla, Mabton; Brittany Ann Ridenour, Mabton.
Jorge Eliel Vaca Guevara, Selah; Juritza Perez Tamayo, Selah.
Jossue Perez, Toppenish; Michelle Annet Llerenas, Toppenish.
Randolph Scott Hein, Yakima; Daniel Jospeh Moen, Yakima.
Colbey Dylan Molner, Naches; Jessica Kate McEver, Naches.
Juan Carlos Perez, Sunnyside; Bernardette Walle, Sunnyside.
Luis Gerardo Ramirez Pastor, Prosser; Ana X. Cisneros Chavez, Prosser.