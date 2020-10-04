Omar Navarro Isiordia, Granger; Hiatziri Yesenia Soto Galvan, Yakima.

Zachary Emanuel Gomez, Outlook; Samantha Kay Wright, Outlook.

Maria T-Elizondo Delgado, Yakima; Maria Elena Gutierrez, Yakima.

Ronald Lew Gray, Mabton; Danielle Lynn Watkins, Mabton.

Kaleana Marie Welcome, Naches; Alec David Ray, Naches.

Kevin Ross Soules, Yakima; Megan Marie Yusi, Yakima.

Robert McKay Permann, Yakima; Baile Rae Wilkey, Selah.

Jose Rosario Sierra-Martinez, Yakima; Sandra Bravo-Delgado, Yakima.

Marco Antonio Medina, Yakima; Kimberly L. Aleman Santos, Yakima.

Bryan Allen Voelker, Yakima; Yesenia Ivet Corona, Yakima.

Michael Christopher Scott, Yakima; Aleena Andreyes Hernandez, Yakima.

Daniel Lopez Cabezas, Tieton; Leticia Lujan, Tieton.

Daniel Diaz Martinez, Yakima; Pioquinta Penaloza de Diaz, Yakima.

Jose Lopez Rios, Yakima; Roxana Angelica Villatoro Molina, Yakima.

Campbell Arthur Edwards V., Yakima; Olivia Madison Johnson, Moxee.

Roxanne Maria Cardoza-Rivera, Yakima; Sasha Renee Heredia, Yakima.

Alex Gonzalez Manriquez, Selah; Whitney Morgan Jones, Selah.

Hugo F. Marroquin, Sunnyside; Rosa Idalia Centeno Lopez, Sunnyside.

Javier Serrano, Wapato; Magdalena Torres Rodriguez, Wapato.

Vincent Som, Yakima; Diana Lucky Peou, Yakima.

Alex Ricardo Ramos, Yakima; Luisa Vanessa Silva, Yakima.

Clyde Benson Smith, Yakima; Lisa Lynn Masters, Yakima.

Jose Luis Zavala Jr., Parker; Jessica Marie Alvarez Chacon, Yakima.

Ivan Gonzalez, Grandview; Sara Issl Reyna Ramos, Grandview.

Brando Myles Gonzalez, Yakima; Shelby Morgan Barrett, Yakima.

Alfred Jay Anderson, Yakima; Bonnie Elaine Begalka, Mesa, Ariz.

Shannon Leroy Vanderwood, Yakima; Floricel Corraza Quiroz, Yakima.

Zuriel Natanael Lopez, Kennewick; Victoria Lynn Torres, Sunnyside.

Nazario Pineda Vazquez, Yakima; Francisca Menera, Yakima.

Jose David Carillo Castro, Sunnyside; Melissa Ramirez, Grandview.

Cody Aaron Reed, Yakima; Carolyn Marie Kondor, Yakima.

Eduardo B. Hernandez Jr., Toppenish; Reba Ann Blackburn, Zillah.

Cory Daniel Martin, Selah; Kimberly Jean Riel, Selah.

Mario Hernandez Villa, Ellensburg; Maria Cuevas Pulido, Ellensburg.

Ervin Flores, Yakima; Celestine Faye Yallup, Yakima.

Robert Yantze Koch, Toppenish; Martay Dove Gunnier, Toppenish.

Domenic Antonio Lugo, Yakima; Nancy Ximena Soloya Teodoro, Yakima.

Joshua Charles Opiela, Selah; Joni Marie Moss, Selah.

Jonas Daniel Layton, Yakima; Hailey Shree Antram, Zillah.

Alvie Diean Lukkasson, Yakima; Donna Faye Tjaden, Yakima.

Victor Manuel Sandoval-Barajas, Sunnyside; Yazmin Torres Acevedo, Yakima.

Sergio A. Ayala Alvarez, Yakima; Yolanda Caldera Lazo, Yakima.

Lisa Louise Rivera, Yakima; Danian Casique, Yakima.

Brandon Skylar Contreras, Yakima; Marissa Leigh Sawyer, Yakima.

Steven Ray Wilkey, Zillah; Mario Ramos Sabalsa, Zillah.

Brian Lee Buchert, Yakima; Chantal Marie Ricard, Yakima.

Charter Jaymes Lantrip, Selah; Tiffany Grace Bradley, Moxee.

Christopher Timothy Lowel Brady, Mabton; Elizabeth Ann Alba, Mabton.

Luis Fernando Rivera Acevedo, Grandview; Stefanie Casandra Navarro, Grandview.

Wayne Hugo Bobadilla, Mabton; Brittany Ann Ridenour, Mabton.

Jorge Eliel Vaca Guevara, Selah; Juritza Perez Tamayo, Selah.

Jossue Perez, Toppenish; Michelle Annet Llerenas, Toppenish.

Randolph Scott Hein, Yakima; Daniel Jospeh Moen, Yakima.

Colbey Dylan Molner, Naches; Jessica Kate McEver, Naches.

Juan Carlos Perez, Sunnyside; Bernardette Walle, Sunnyside.

Luis Gerardo Ramirez Pastor, Prosser; Ana X. Cisneros Chavez, Prosser.