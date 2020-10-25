Robert Clark Hoover, Vancouver; Carol Ann Timm, Vancouver.
Alberto Garza Jr., Toppenish; Blanca Ester Huerta Magana, Toppenish.
Jamie Scott Rodom, Yakima; Cara Jean Galliway, Yakima.
Mateo Martinez-Giron, Granger; Vanessa Verdia, Toppenish.
Louis Paul Romero, Yakima; Sherry Bonita Thomas, Yakima.
Alexander Rylan Luke, Yakima; Salneath Jisselle Gutierrez, Yakima.
Carlos Flores Balderas, Mabton; Savannah Rose Dunn, Mabton.
Anthoney James Sellers, Union Gap; Marlo Mechelle Cyr, Union Gap.
Aaron Lee Collins, Selah; Megan Leann Nagle, Selah.
Terrence Neal Townsend, Yakima; Carrie Ann Leake, Yakima.
Roberto Bireles Sebril, Sunnyside; Carina Mendoza Torres, Sunnyside.
Jesse Daniel Dixon, Yakima; Ruth Elizabeth Simmons, Yakima.
Antonino Marquez Flores, Yakima; Leticia Baeza Zuniga, Yakima.
Jesse Otoniel Paredes, Grandview; Shaniah Verduzco, Grandview.
Charles Joseph Andrews, Yakima; Emma Alise Bohlman, Burbank.
Leslie Anne Harvey, Yakima; Morgan Richmond Humes, Yakima.
Jose Diaz Ortega, Yakima; Aimee Racquel Speaks, Yakima.
Blake Lawrence Christensen, Yakima; Claudia Gutierrez Sanchez, Yakima.
Antonio Hernandez Ramos, Sunnyside; Esperanza Roblero Ramirez, Sunnyside.
Laramie James Billups, Yakima; Natalie Kay McVey, Oak Harbor.
Wade Oakley Brummett, Yakima; Jacqueline Marie Hite, Yakima.
Hector Libarado Mendoza, Sunnyside; Lorena Chavez Larios, Fresno, Calif.
Conor Eric Kilian, Sunnyside; Emily Anne Knudson, Yakima.
Cameron Scott Schlenker, Outlook; Karinna Mendoza, Sunnyside.
Roberto Mendoza Jr., Toppenish; Kayla Marie Rodriguez, Yakima.
Marco Antonio Torres Mendez, Grandview; Miriam Yannet Barragan Zermeno, Grandview.
Travis James Heitman, Yakima; Sara Kae Heitman, Yakima.
Steven James Sowders, Yakima; Kassidy Meredith Tourangeau, Yakima.
Juan Manuel Delgado Medina, Yakima; Leticia Llerenas Aguilar, Yakima.
Timothy James Yearout, Yakima; Eleni Karras, Yakima.
Samuel Jimenez Gomez, Toppenish; Briseida Cardenas Figueroa, Toppenish.
Arturo Trevino, Everett; Jessica Rubi Mora, Everett.
Selena Celestyna Barreras, Sunnyside; Hector Verduzco Larios, Sunnyside.
Andres Isael Birrueta Rivera, Sunnyside; Monica Anayeli Garibay, Sunnyside.
Steven Bryce Navarre, Yakima; Kristen Rose Tandberg, Cle Elum.
Efrain Pulido Alcala, Yakima; Imelda Meza Garcia, Yakima.
Cody Shane Beebe, Tieton; Andes Yvonne Archibald, Tieton.
Krystal Leah Griswold, Yakima; Ramiro Gilverto Martinez-Cisneros, Yakima.
Jose Luis Ortiz Osorio, Yakima; Jamie Charmayne Suarez, Yakima.
Brayan Eulices Rodriguez Aquino, Yakima; Janeth Barragan, Yakima.
Douglas Michael Lawrence, Yakima; Adriana Rodriguez, Yakima.
Ty J. Sherman, Moxee; Morgan Michele Watson, Moxee.
Carolina Cruz Madrigal, Yakima; April Jazmin Castro Cuevas, Yakima.