Ramiro Herrera Gonzalez, Toppenish; Brenda Alejandra Quezada D., Selah.
Samuel Anthony Campos, Yakima; Vanessa Equihua Chavez, Yakima.
Ernesto Gutierrez Ortiz, Yakima; Maria Isabel Meza Rodriguez, Yakima.
Abigail Jo Lupino, Yakima; Ricky Lee Wigley, Yakima.
Patrick Donald Peterson, Yakima; Miriam Marcela Borromeo, Yakima.
Michael Roque Chadbourne, Goldendale; Rebeka Dolores Murray, Goldendale.
Martin Raul Garcia, Grandview; Anel Visoso Castro, Grandview.
Gabriel Emenuel Rosales, Yakima; Stephanie Martinez-Carter, Yakima.
Carolina Gutierrez Castrejon, Yakima; Benjamin Torres Reyes, Yakima.
Agustin Garcia Garcia, Yakima; Martha Elena Diaz, Yakima.
Otilio Perez Ramirez, Wapato; Veronica Silvia Martinez Ortiz, Wapato.
David Mikel Paulson, Yakima; Corinna Rose Michels, Yakima.
Jose Manuel Ulloa Santiago, Yakima; Cristina Dias Enciso, Yakima.
Zachary William Enyart, Yakima; Ashley Lynn Hathway, Yakima.
Stockton Dean Barnett, Selah; Nicole Taylor Rios, Selah.
Jerry Scott Findley, Yakima; Jacqueline Faye Ashbeck, Yakima.
Miguel Angel Arreola Villa, Ellensburg; Adriana Martinez, Yakima.
Richard Martinez Sanchez, Yakima; Carolina Sedano, Yakima.
Sequoia Grey Eyes Gallegos, Yakima; Crystal Araseli Morfin, Yakima.
Jimmy Ray Pearson, Yakima; Lisa Ramirez, Yakima.