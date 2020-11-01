Ramiro Herrera Gonzalez, Toppenish; Brenda Alejandra Quezada D., Selah.

Samuel Anthony Campos, Yakima; Vanessa Equihua Chavez, Yakima.

Ernesto Gutierrez Ortiz, Yakima; Maria Isabel Meza Rodriguez, Yakima.

Abigail Jo Lupino, Yakima; Ricky Lee Wigley, Yakima.

Patrick Donald Peterson, Yakima; Miriam Marcela Borromeo, Yakima.

Michael Roque Chadbourne, Goldendale; Rebeka Dolores Murray, Goldendale.

Martin Raul Garcia, Grandview; Anel Visoso Castro, Grandview.

Gabriel Emenuel Rosales, Yakima; Stephanie Martinez-Carter, Yakima.

Carolina Gutierrez Castrejon, Yakima; Benjamin Torres Reyes, Yakima.

Agustin Garcia Garcia, Yakima; Martha Elena Diaz, Yakima.

Otilio Perez Ramirez, Wapato; Veronica Silvia Martinez Ortiz, Wapato.

David Mikel Paulson, Yakima; Corinna Rose Michels, Yakima.

Jose Manuel Ulloa Santiago, Yakima; Cristina Dias Enciso, Yakima.

Zachary William Enyart, Yakima; Ashley Lynn Hathway, Yakima.

Stockton Dean Barnett, Selah; Nicole Taylor Rios, Selah.

Jerry Scott Findley, Yakima; Jacqueline Faye Ashbeck, Yakima.

Miguel Angel Arreola Villa, Ellensburg; Adriana Martinez, Yakima.

Richard Martinez Sanchez, Yakima; Carolina Sedano, Yakima.

Sequoia Grey Eyes Gallegos, Yakima; Crystal Araseli Morfin, Yakima.

Jimmy Ray Pearson, Yakima; Lisa Ramirez, Yakima.