Leonard Joseph Cloutier, Yakima; Teresa Ann Thompson, Yakima.

Nathan Lee Wallbaum, Selah; Sara Kay Willson, Selah.

Noah John Murphy Brown, Selah; Katarina Jewel Perez, Granger.

Shannon Garrette McGowan, Yakima; Sam Weldon Sluys, Yakima.

Steven Andrew Mollett, Yakima; Mari Ahn Cornett, Yakima.

Luis Gerardo Villarreal Marin, Yakima; Tifany Rayo Mondragon, Yakima.

Shane Daniel Moon, Wenatchee; Jill Kathleen Morse, Yakima.

Jaylee Marie Lopez, Yakima; Ruben Dionicio Razo Vazquez, Yakima.

Fabian Ambriz Molina, Granger; Adrianna Marie Castillo, Granger.

Daniel Paul Valentine, Wilbur; Kathleen Marie Fountaine, Selah.

Jacob John Buchanan, Yakima; Chelsea Ann Goudie, Yakima.

Juan Alexis Montes Ortiz, Yakima; Daysi Mercedes Chiqui, Yakima.

Jorge Guerrero Jr., Yakima; Joselin Alejandra Navarrete, Yakima.

Javier F. Mendoza, Sunnyside; Elexis Marie Sustaita Lepe, Sunnyside.

Enrique Rodriguez Mendoza, Sunnyside; Lucinda Bautista Farias, Sunnyside.

Rudy Vallance Morrison, Yakima; Lisa Diane Butler, Yakima.

Israel Toribio Lopez Garcia, Yakima; Irene Camacho, Yakima.

Patricia Ann Palmer, Yakima; Michael Dean Gambrell, Yakima.

Anthony Marcelino John Salazar, Grandview; Ashley Nicole Casas, Grandview.

Jose Maria Magana Jr., Zillah; Marlen Valle, Pasco.

Emmanuel Godinez Rodriguez, Yakima; Joana Alejandra Jacobo, Yakima.

Cord Riely Brown, Yakima; Leilani Marika Edgar, Yakima.

Abraham Baeza, Yakima; Cecilia Garcia Hernandez, Yakima.

Cordell Andrew Torres, Richland; Rachel-Ann Danielle Lee, Richland.

Barry Wayne McDonald, Yakima; Adriana Arias Aristizabal, Yakima.

Rudi Ramirez Guevara, Sunnyside; Nereyda Barajas Farias, Sunnyside.

Daniel Beltran Jr., Sunnyside; Sonia Martinez, Sunnyside.

Miguel Mendez Jr., Yakima; Jessica Martinez, Yakima.

Tanya Nadine Taylor, Toppenish; Martina Celeste Tallbull, Coulee Dam.

Jerrod Dean Maples, Yakima; Megan Ranee Nelson, Yakima.

Timothy Todd Brush, Union Gap; Lisa Jean Campanelli, Union Gap.

Sergio Zazueta Palma, Yakima; Alicia Mendez Garcia, Yakima.

Justin Casey Garcia, Yakima; Lanette Bell Norris, Yakima.

Jonn Daniel Munson, Yakima; Chantal Nicole Kabel, Yakima.

Jessica Marie Ramirez, Yakima; Jerry Maurice Corner, Yakima.

Darren Lee Schroeder, Kuna, Idaho; Juli Elizabeth Molano, Yakima.

Martin Simon Vera, Zillah; Amanda Marie Terrazas, Zillah.

Ryan Robert Siebol, Yakima; Charis Rachele Prante, Yakima.

Kyle Martin Ames, Wapato; Nickohl Christine Larson, Zillah.

Kyle Meder Montgomery, Yakima; Cassidy Elizabeth Dadigian, Yakima.