Leonard Joseph Cloutier, Yakima; Teresa Ann Thompson, Yakima.
Nathan Lee Wallbaum, Selah; Sara Kay Willson, Selah.
Noah John Murphy Brown, Selah; Katarina Jewel Perez, Granger.
Shannon Garrette McGowan, Yakima; Sam Weldon Sluys, Yakima.
Steven Andrew Mollett, Yakima; Mari Ahn Cornett, Yakima.
Luis Gerardo Villarreal Marin, Yakima; Tifany Rayo Mondragon, Yakima.
Shane Daniel Moon, Wenatchee; Jill Kathleen Morse, Yakima.
Jaylee Marie Lopez, Yakima; Ruben Dionicio Razo Vazquez, Yakima.
Fabian Ambriz Molina, Granger; Adrianna Marie Castillo, Granger.
Daniel Paul Valentine, Wilbur; Kathleen Marie Fountaine, Selah.
Jacob John Buchanan, Yakima; Chelsea Ann Goudie, Yakima.
Juan Alexis Montes Ortiz, Yakima; Daysi Mercedes Chiqui, Yakima.
Jorge Guerrero Jr., Yakima; Joselin Alejandra Navarrete, Yakima.
Javier F. Mendoza, Sunnyside; Elexis Marie Sustaita Lepe, Sunnyside.
Enrique Rodriguez Mendoza, Sunnyside; Lucinda Bautista Farias, Sunnyside.
Rudy Vallance Morrison, Yakima; Lisa Diane Butler, Yakima.
Israel Toribio Lopez Garcia, Yakima; Irene Camacho, Yakima.
Patricia Ann Palmer, Yakima; Michael Dean Gambrell, Yakima.
Anthony Marcelino John Salazar, Grandview; Ashley Nicole Casas, Grandview.
Jose Maria Magana Jr., Zillah; Marlen Valle, Pasco.
Emmanuel Godinez Rodriguez, Yakima; Joana Alejandra Jacobo, Yakima.
Cord Riely Brown, Yakima; Leilani Marika Edgar, Yakima.
Abraham Baeza, Yakima; Cecilia Garcia Hernandez, Yakima.
Cordell Andrew Torres, Richland; Rachel-Ann Danielle Lee, Richland.
Barry Wayne McDonald, Yakima; Adriana Arias Aristizabal, Yakima.
Rudi Ramirez Guevara, Sunnyside; Nereyda Barajas Farias, Sunnyside.
Daniel Beltran Jr., Sunnyside; Sonia Martinez, Sunnyside.
Miguel Mendez Jr., Yakima; Jessica Martinez, Yakima.
Tanya Nadine Taylor, Toppenish; Martina Celeste Tallbull, Coulee Dam.
Jerrod Dean Maples, Yakima; Megan Ranee Nelson, Yakima.
Timothy Todd Brush, Union Gap; Lisa Jean Campanelli, Union Gap.
Sergio Zazueta Palma, Yakima; Alicia Mendez Garcia, Yakima.
Justin Casey Garcia, Yakima; Lanette Bell Norris, Yakima.
Jonn Daniel Munson, Yakima; Chantal Nicole Kabel, Yakima.
Jessica Marie Ramirez, Yakima; Jerry Maurice Corner, Yakima.
Darren Lee Schroeder, Kuna, Idaho; Juli Elizabeth Molano, Yakima.
Martin Simon Vera, Zillah; Amanda Marie Terrazas, Zillah.
Ryan Robert Siebol, Yakima; Charis Rachele Prante, Yakima.
Kyle Martin Ames, Wapato; Nickohl Christine Larson, Zillah.
Kyle Meder Montgomery, Yakima; Cassidy Elizabeth Dadigian, Yakima.