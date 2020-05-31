Kenneth Richard Meissner, Yakima; Alicia Anne Loyd, Yakima.
Colton Kenneth Jay Lyons, Yakima; Airany Rodriguez Castaneda, Yakima.
Catherine Maire Walker, Naches; Jeremy Richard Beck, Naches.
Erick Villanueva, Yakima; Anahi Victoria Martinez, Wapato.
Brandon Carl Defibaugh, Yakima; Sadie Marie Holwegner, Yakima.
David Raymond Garcia, Yakima; Joanna Marie Bejar, Yakima.
Jose Miguel Palafox Barajas, Yakima; Olga Lidia Hernandez, Yakima.
Elizabeth Sanchez Hibbitt, Moxee; Lance Garrett Davis, Moxee.
Andrew James Clark, Wapato; Emily Lynn Anderson, Tieton.
Alfred Clark Murphy, Yakima; Jessica Anne Faucett, Yakima.
Audiel Vargas Jr., Yakima; Laura Isabel Valencia, Yakima.
Enrique Serrato Torres, Yakima; Jessica Geneavva Butler, Yakima.
Daniel Ray Sutton, Yakima; Amanda Louise Knight, Yakima.
Nicholas Lee Mata, Moxee; Ericka Louanne Madison, Moxee.
Ivan Giovanni Quiroga Arrizon, Nampa, Idaho; Vanessa A. Razo Vazquez, Nampa, Idaho.
Arturo Barrera Dominguez, Yakima; Maria Belen Rodriguez Rivera, Yakima.
Jeremy Jacob Gardner Osborn, Yakima; Christina Marie Wright, Yakima.