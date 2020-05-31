Kenneth Richard Meissner, Yakima; Alicia Anne Loyd, Yakima.

Colton Kenneth Jay Lyons, Yakima; Airany Rodriguez Castaneda, Yakima.

Catherine Maire Walker, Naches; Jeremy Richard Beck, Naches.

Erick Villanueva, Yakima; Anahi Victoria Martinez, Wapato.

Brandon Carl Defibaugh, Yakima; Sadie Marie Holwegner, Yakima.

David Raymond Garcia, Yakima; Joanna Marie Bejar, Yakima.

Jose Miguel Palafox Barajas, Yakima; Olga Lidia Hernandez, Yakima.

Elizabeth Sanchez Hibbitt, Moxee; Lance Garrett Davis, Moxee.

Andrew James Clark, Wapato; Emily Lynn Anderson, Tieton.

Alfred Clark Murphy, Yakima; Jessica Anne Faucett, Yakima.

Audiel Vargas Jr., Yakima; Laura Isabel Valencia, Yakima.

Enrique Serrato Torres, Yakima; Jessica Geneavva Butler, Yakima.

Daniel Ray Sutton, Yakima; Amanda Louise Knight, Yakima.

Nicholas Lee Mata, Moxee; Ericka Louanne Madison, Moxee.

Ivan Giovanni Quiroga Arrizon, Nampa, Idaho; Vanessa A. Razo Vazquez, Nampa, Idaho.

Arturo Barrera Dominguez, Yakima; Maria Belen Rodriguez Rivera, Yakima.

Jeremy Jacob Gardner Osborn, Yakima; Christina Marie Wright, Yakima.