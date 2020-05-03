James Eric Stanton, Sunnyside; Joell Lee Schilperoort, Sunnyside.
Timothy Michael Sackman, Zillah; Alison Tarisa Stump, Zillah.
Lorene Inez Thaxton, Yakima; Kenneth Karl Lawson, Yakima.
Erick Salvador Ruiz Orozco, Sunnyside; Cierra Shyanne Perez, Sunnyside.
Flora Christina Kay Steinman, Selah; Billy James Kizziar, Yakima.
Mario Martinez Martinez, Yakima; Kelly Diane Mattingley, Yakima.
Nathan Glenn Anderson, Selah; Olivia Dawn Van De Mark, Selah.
Roman Anthony Sifuentes, Moxee; Kalika Ruth Knight, White Swan.
Erica Gonzalez, Yakima; Jose Lauriano Galvez Cruz, Yakima.
Laura Ann Kelley, Yakima; Kenny Raymond King, Yakima.
Adreanna Marie Kennedy, Yakima; Riley Neal Dampier, Yakima.
Johnny Micheal Cox, Selah; Aisha Ortegon, Selah.
Homero Valdez Osornio, Yakima; Esmeralda Nunez Lupercio, Yakima.