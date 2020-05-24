Timothy Aubry Frazier, Selah; Hanna Renee Murphey, Naches.

Joshua Robert Day, Naches; Laurie Rena Donahue, Naches.

Alexis Nicole Crews, Yakima; Bradley Scott Anglin, Yakima.

Jesus Emmanuel Ramos, Grandview; Maria del Carmen Madriz Ceja, Grandview.

Mark Allen Charcas, Yakima; Hannah Cherie Kinder, Yakima.

Ivean Earle Williams, Yakima; Maria Marivel Lee Orozco, Yakima.

Megan Lynn Mortimer, Naches; Casey Edward Gentz, Naches.

Joel Rodriguez Paredes, Yakima; Diana Jayleen Martinez, Yakima.

Jose Angel Mendez, Yakima; Celeste Sarina Montano, Yakima.

Andrew Millard Martin, Yakima; Sirena Elaine Phillips, Yakima.

Eric Anderson, Yakima; Danna Roberts, Yakima.

Cameron N. Cammack, Yakima; Dana Lauren Kavanaugh, Yakima.

Caitlin Laurene Boyle, Selah; Christopher William Maybee, Selah.