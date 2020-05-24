Timothy Aubry Frazier, Selah; Hanna Renee Murphey, Naches.
Joshua Robert Day, Naches; Laurie Rena Donahue, Naches.
Alexis Nicole Crews, Yakima; Bradley Scott Anglin, Yakima.
Jesus Emmanuel Ramos, Grandview; Maria del Carmen Madriz Ceja, Grandview.
Mark Allen Charcas, Yakima; Hannah Cherie Kinder, Yakima.
Ivean Earle Williams, Yakima; Maria Marivel Lee Orozco, Yakima.
Megan Lynn Mortimer, Naches; Casey Edward Gentz, Naches.
Joel Rodriguez Paredes, Yakima; Diana Jayleen Martinez, Yakima.
Jose Angel Mendez, Yakima; Celeste Sarina Montano, Yakima.
Andrew Millard Martin, Yakima; Sirena Elaine Phillips, Yakima.
Eric Anderson, Yakima; Danna Roberts, Yakima.
Cameron N. Cammack, Yakima; Dana Lauren Kavanaugh, Yakima.
Caitlin Laurene Boyle, Selah; Christopher William Maybee, Selah.