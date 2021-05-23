Vanessa Jones, Yakima; Daniel Jay Gibbons, Yakima.
Seth Isaac Allen, Yakima; Morgan Krista Jones, Pensacola, Fla.
Cristian Enrique Castro, Moxee; Irene Paz, Union Gap.
Rikki Gene Rainville Jr., Selah; Jamie Lou Mcnett, Selah.
Nicholas Henry Soptich, Union Gap; Amy Schenk, Union Gap.
Juan Murillo Alfaro, Wapato; Alicia Chavez, Wapato.
Julio Cesar Nanduca Cruz, Wapato; Maria-Gee Sagucio Guerrero, Wapato.
Adam Eugene Hicks, Bothell; Jessica Lynn Massart, Bothell.
Cesar Villa, Harrah; Jennifer Mae Jones, Harrah.
Samantha Rae Kishwalk, Toppenish; Lyle Wade Wapsheli, Toppenish.
Maximo Zayas Flores, Yakima; Mayra Rojas Apolinar, Yakima.
Bruce Adam Davison, Richland; Julie Christine Nelson, Richland.
Jason Aaron Wilson II, Yakima; Ryan Trevor Love, Yakima.
Jose Enrique Torres, Zillah; Jesica Alvarez, Granger.
Jorge Alberto Sanchez Tellez, Union Gap; Flor Veronica Estrada, Union Gap.
Alex Andrew Sampson, Yakima; Lydia Rose Marquez, Yakima.
Christopher Michael Jonas, Selah; Brooke Nichole Cleem, Selah.
Lucio Rodriguez Leon, Selah; Mercedes Rodriguez Ramirez, Selah.
Jose De Jesus Mora Guzman, Yakima; Leslie Gomez Monje, Yakima.
Juan C. Calderon Cervantes, Yakima; Lorena Morales Morquecho, Yakima.
Jacob Daniel Roy, Moxee; Madison Lee Moore, Prosser.
Matthew David Mitchell, Yakima; Kimberly Carol Kroll, Yakima.
Jose Rosario Perez Gutierrez, Yakima; Flor Magaly Viveros, Yakima.
Luis Miguel Segura, Yakima; Karina Elizabeth Palacios Heredia, Yakima.
Juner Narvaez Moreno, Granger; Ashley Marciala Martinez, Granger.
Orion Christian Karn, Yakima; Mckayla Olivia Clark, Yakima.
Erik Brian Pruneda, Yakima; Danielle Elizabeth Rich, Yakima.
David Jeffrey Bailey, Yakima; Sheillagh Patrice Powers, Yakima.
Robert Martin Soliz, Yakima; Susan Maria Nakamura, Yakima.
Jose Manuel Quezada Romero, Yakima; Laura Paola Baltazar, Yakima.