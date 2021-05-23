Vanessa Jones, Yakima; Daniel Jay Gibbons, Yakima.

Seth Isaac Allen, Yakima; Morgan Krista Jones, Pensacola, Fla.

Cristian Enrique Castro, Moxee; Irene Paz, Union Gap.

Rikki Gene Rainville Jr., Selah; Jamie Lou Mcnett, Selah.

Nicholas Henry Soptich, Union Gap; Amy Schenk, Union Gap.

Juan Murillo Alfaro, Wapato; Alicia Chavez, Wapato.

Julio Cesar Nanduca Cruz, Wapato; Maria-Gee Sagucio Guerrero, Wapato.

Adam Eugene Hicks, Bothell; Jessica Lynn Massart, Bothell.

Cesar Villa, Harrah; Jennifer Mae Jones, Harrah.

Samantha Rae Kishwalk, Toppenish; Lyle Wade Wapsheli, Toppenish.

Maximo Zayas Flores, Yakima; Mayra Rojas Apolinar, Yakima.

Bruce Adam Davison, Richland; Julie Christine Nelson, Richland.

Jason Aaron Wilson II, Yakima; Ryan Trevor Love, Yakima.

Jose Enrique Torres, Zillah; Jesica Alvarez, Granger.

Jorge Alberto Sanchez Tellez, Union Gap; Flor Veronica Estrada, Union Gap.

Alex Andrew Sampson, Yakima; Lydia Rose Marquez, Yakima.

Christopher Michael Jonas, Selah; Brooke Nichole Cleem, Selah.

Lucio Rodriguez Leon, Selah; Mercedes Rodriguez Ramirez, Selah.

Jose De Jesus Mora Guzman, Yakima; Leslie Gomez Monje, Yakima.

Juan C. Calderon Cervantes, Yakima; Lorena Morales Morquecho, Yakima.

Jacob Daniel Roy, Moxee; Madison Lee Moore, Prosser.

Matthew David Mitchell, Yakima; Kimberly Carol Kroll, Yakima.

Jose Rosario Perez Gutierrez, Yakima; Flor Magaly Viveros, Yakima.

Luis Miguel Segura, Yakima; Karina Elizabeth Palacios Heredia, Yakima.

Juner Narvaez Moreno, Granger; Ashley Marciala Martinez, Granger.

Orion Christian Karn, Yakima; Mckayla Olivia Clark, Yakima.

Erik Brian Pruneda, Yakima; Danielle Elizabeth Rich, Yakima.

David Jeffrey Bailey, Yakima; Sheillagh Patrice Powers, Yakima.

Robert Martin Soliz, Yakima; Susan Maria Nakamura, Yakima.

Jose Manuel Quezada Romero, Yakima; Laura Paola Baltazar, Yakima.