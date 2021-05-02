Eddyberto Coronado, Tieton; Maria Eugenia Coronado, Tieton.
Carlos Avilez Martinez, Yakima; Clarivel Negrete, Yakima.
Ricardo Urenda Muñoz, Yakima; Olivia Tejeda, Yakima.
Nicole Michelle Valentine, Selah; Kyle Mark Ellenberger, Selah.
David Echauri, Sunnyside; Yoana Elizabeth Torres Lucatero, Sunnyside.
Warren Kenneth Tolle, Yakima; Julie Carolynn Diane Sutton, Yakima.
Shane Lee Tillett, Naches; Ashley Lynne Koszty, Naches.
Alfredo Efren Casares, Yakima; Patricia Barajas, Yakima.
Rodney Ray Kluever, Yakima; Jill Lee Sinsel McPherson, Yakima.
Kyler Lee Conduff, Naches; Mariah Marie Forgey, Naches.
Andrei Shvetc, Yakima; Valentina Levchuk, Yakima.
Chad Edward Duncan, Walla Walla; Edikeli Manjarrez Cervantes, Yakima.
Loegan Marie Silliman, Yakima; Konnor Allen Wyckoff, Yakima.
Gustavo Bravo Guerrero, Yakima; Juliett Marino, Yakima.
Brian Daniel Alvarez-Williams, Yakima; Perla Adilene Rodriguez Barron, Yakima.
Fabian Armando Baez, Yakima; Griselda Salas Batres, Yakima.
Devin Michael Stone, Naches; Aspen Pake Greenwalt, Naches.
Hilario Mercado Camacho, Yakima; Virginia Bustos Anaya, Yakima.