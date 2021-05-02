Eddyberto Coronado, Tieton; Maria Eugenia Coronado, Tieton.

Carlos Avilez Martinez, Yakima; Clarivel Negrete, Yakima.

Ricardo Urenda Muñoz, Yakima; Olivia Tejeda, Yakima.

Nicole Michelle Valentine, Selah; Kyle Mark Ellenberger, Selah.

David Echauri, Sunnyside; Yoana Elizabeth Torres Lucatero, Sunnyside.

Warren Kenneth Tolle, Yakima; Julie Carolynn Diane Sutton, Yakima.

Shane Lee Tillett, Naches; Ashley Lynne Koszty, Naches.

Alfredo Efren Casares, Yakima; Patricia Barajas, Yakima.

Rodney Ray Kluever, Yakima; Jill Lee Sinsel McPherson, Yakima.

Kyler Lee Conduff, Naches; Mariah Marie Forgey, Naches.

Andrei Shvetc, Yakima; Valentina Levchuk, Yakima.

Chad Edward Duncan, Walla Walla; Edikeli Manjarrez Cervantes, Yakima.

Loegan Marie Silliman, Yakima; Konnor Allen Wyckoff, Yakima.

Gustavo Bravo Guerrero, Yakima; Juliett Marino, Yakima.

Brian Daniel Alvarez-Williams, Yakima; Perla Adilene Rodriguez Barron, Yakima.

Fabian Armando Baez, Yakima; Griselda Salas Batres, Yakima.

Devin Michael Stone, Naches; Aspen Pake Greenwalt, Naches.

Hilario Mercado Camacho, Yakima; Virginia Bustos Anaya, Yakima.