Dennis Allan Sills, Yakima; Michelle Lynn Mercer, Yakima.

Zachary Daniel Uptain, Yakima; Kendra Elise McDowell, Yakima.

Deandre David Nadrese Kezele-Walker, Yakima; Katelyn Alexandra Couchman, Yakima.

Mahlon Joseph James Young II, Union Gap; Carissa Ann Clark, Union Gap.

David Perez Ortiz, Yakima; Maricruz Roxana Frassinetti Salvador, Yakima.

Arturo Torres Hernandez, Yakima; Brittany Michelle Weaver, Yakima.

Emily Michelle Van de Graaf, Yakima; Bret William Desgrosellier, Yakima.

Alan Pimentel Pioquinto, Yakima; Chelsea Yamilleth Barrales-romero, Yakima.

Alexander Lee Foit, West Haven, Utah; Stephanie Lynn Shakespear, Yakima.

Daniel Norbert Digregorio, Saint Claire Shores, Mich.; Jordan Kourtnie McKay, Selah.