Dennis Allan Sills, Yakima; Michelle Lynn Mercer, Yakima.
Zachary Daniel Uptain, Yakima; Kendra Elise McDowell, Yakima.
Deandre David Nadrese Kezele-Walker, Yakima; Katelyn Alexandra Couchman, Yakima.
Mahlon Joseph James Young II, Union Gap; Carissa Ann Clark, Union Gap.
David Perez Ortiz, Yakima; Maricruz Roxana Frassinetti Salvador, Yakima.
Arturo Torres Hernandez, Yakima; Brittany Michelle Weaver, Yakima.
Emily Michelle Van de Graaf, Yakima; Bret William Desgrosellier, Yakima.
Alan Pimentel Pioquinto, Yakima; Chelsea Yamilleth Barrales-romero, Yakima.
Alexander Lee Foit, West Haven, Utah; Stephanie Lynn Shakespear, Yakima.
Daniel Norbert Digregorio, Saint Claire Shores, Mich.; Jordan Kourtnie McKay, Selah.