Joshua Keith Turnley, Yakima; Leslie Abigail Munoz, Yakima.

William A. V. DeLeon, Selah; Alicia Amarilis Lopez Ramos, Selah.

Jude Richard Sevigny, Yakima; Terisha Marie Ray, Yakima.

Martin Antonio Hernandez Mena, Yakima; Silvia Antonio, Yakima.

Teofilo Perez Fuentes, Mattawa; Silvia Martinez, Mattawa.

Dionicio Gonzalez, Yakima; Blanca Manzano Flores, Yakima.

Eduardo Cervantes Romero, Toppenish; Martha Patricia Martinez Q., Toppenish.

Perry Andrew Piercy, Yakima; Karlie Marlayne Devoe, Yakima.

Kasey Kristjan Barber, Naches; Lily Susannah Duncan, Yakima.

Gustavo Bravo Guerrero, Yakima; Juliett Marino, Yakima.

Ryan McArthur, Yakima; Alondra Solorio, Yakima.

Angel Gomez, Harrah; Yolanda Dolores Herrera, Harrah.

Zacery James Gifford, Yakima; Carolyn Rachel Calhoun, Yakima.

Joseph Vaughn Radelfinger, Yakima; Jennifer Lauren Mann, Yakima.

Erik Cameron McPhee Leask, Tigard, Ore., Andrea Marie Donaldson, Zillah.

Patrick Severo Peters, Seattle, Julia Gonzalez, Yakima.

Kelsi Lynn Button, Yakima; Brenton Davis Trebilcock, Yakima.

Irineo Navarro Jr., Apple Valley, Calif.; Maria Jesus Suarez, Yakima.

Franklin Fernando Guzman Caceres, Patchogue, N.Y.; Johanna Villao Villegas, Yakima.

Melchor Alvarado Anguiano, Yakima; Bertha Alicia Cardenas Bucio, Yakima.

Ralph Leslie Flue, Yakima; Susan Marie Giles, Yakima.

Matthew Foster Evans, Selah; Sirena Marie Zuniga, Selah.

Anfernee Jordan Rocha Molina, Yakima; Akera Rose Lopez, Union Gap.

Stanley Neil Holeman Jr., Yakima; Michelle Renee Hunt, Selah.

Bernardo Mendoza, Wapato; Silvia Perez Moran, Wapato.

Matthew James Thomas, Yakima; Madison Elizabeth Sartain, Yakima.