Joshua Keith Turnley, Yakima; Leslie Abigail Munoz, Yakima.
William A. V. DeLeon, Selah; Alicia Amarilis Lopez Ramos, Selah.
Jude Richard Sevigny, Yakima; Terisha Marie Ray, Yakima.
Martin Antonio Hernandez Mena, Yakima; Silvia Antonio, Yakima.
Teofilo Perez Fuentes, Mattawa; Silvia Martinez, Mattawa.
Dionicio Gonzalez, Yakima; Blanca Manzano Flores, Yakima.
Eduardo Cervantes Romero, Toppenish; Martha Patricia Martinez Q., Toppenish.
Perry Andrew Piercy, Yakima; Karlie Marlayne Devoe, Yakima.
Kasey Kristjan Barber, Naches; Lily Susannah Duncan, Yakima.
Gustavo Bravo Guerrero, Yakima; Juliett Marino, Yakima.
Ryan McArthur, Yakima; Alondra Solorio, Yakima.
Angel Gomez, Harrah; Yolanda Dolores Herrera, Harrah.
Zacery James Gifford, Yakima; Carolyn Rachel Calhoun, Yakima.
Joseph Vaughn Radelfinger, Yakima; Jennifer Lauren Mann, Yakima.
Erik Cameron McPhee Leask, Tigard, Ore., Andrea Marie Donaldson, Zillah.
Patrick Severo Peters, Seattle, Julia Gonzalez, Yakima.
Kelsi Lynn Button, Yakima; Brenton Davis Trebilcock, Yakima.
Irineo Navarro Jr., Apple Valley, Calif.; Maria Jesus Suarez, Yakima.
Franklin Fernando Guzman Caceres, Patchogue, N.Y.; Johanna Villao Villegas, Yakima.
Melchor Alvarado Anguiano, Yakima; Bertha Alicia Cardenas Bucio, Yakima.
Ralph Leslie Flue, Yakima; Susan Marie Giles, Yakima.
Matthew Foster Evans, Selah; Sirena Marie Zuniga, Selah.
Anfernee Jordan Rocha Molina, Yakima; Akera Rose Lopez, Union Gap.
Stanley Neil Holeman Jr., Yakima; Michelle Renee Hunt, Selah.
Bernardo Mendoza, Wapato; Silvia Perez Moran, Wapato.
Matthew James Thomas, Yakima; Madison Elizabeth Sartain, Yakima.