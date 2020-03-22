Cristian Cardenas, Yakima; Anissa Christina Holland, Yakima.
Arturo Rosales Ramirez, Yakima; Teresa Arellanos Lorenzo, Yakima.
Nicholas Alexander Kensinger, Yakima; Calista Marie Nelson, Yakima.
Ignacio Morales Velasco, Yakima; Sara Yamileth Rivas Estrada, Yakima.
Jared Bragdon Ellis, Zillah; Baylee Anne Jackson, San Dimas, Calif.
Sergio Lugo Garcia, Yakima; Miriam Barrias Callejas, Yakima.
Craig Allen Caudle, Yakima; Maria de los Angeles Barajas-Diaz.
Manuel de Jesus Garcia Robles, Yakima; Gloria Mercado Gutierrez, Yakima.
Wanerges Simuta Hernandez, Toppenish; Maria Martha P. Rodriguez, Toppenish.
Roger Thomas Durey, Yakima; Rhonda Lee Stephens, Yakima.
Jordan Elijah Morales, Wapato; Yaricxa Sanchez Zamora, Moxee.
Christy Ann Miller, Yakima; Monika Kay Bock, Yakima.
Casey Jay Chambers, Yakima; Laura Elizabeth Howell, Yakima.
Matthew Allan Loeffler, Yakima; Myla Marguertie Militello, Yakima.
Jose M. Aguilera Camacho, Selah; Thomas Hunter Gunnyon, Selah.
Emelio Alvaro M. Gonzales, Moxee; Patricia Mendoza Garcia, Toppenish.
Juan Jose Castillo, Yakima; Alejandra Milanes Medina, Union Gap.
Joaquin Sanchez Ramirez, Yakima; Diana Gonzalez Lopez, Yakima.
Lolita Perez Hernandez, Union Gap; Samantha Sophia Guillen, Yakima.
William Lee Cleckler, Yakima; Corliss Mae Boggess, Yakima.
Omar Noyola, Moxee; Alejandra Magallon Moreno, Moxee.
Briana Michelle Wilcox, Yakima; Jacqueline Marie Serrano, Yakima.
Onesimo Jacobo Alvarez, Union Gap; Paula Ortiz Jaimes, Union Gap.
Carlos Gonzalez Serrano, Yakima; Andranna Hernandez, Yakima.