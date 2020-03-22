Cristian Cardenas, Yakima; Anissa Christina Holland, Yakima.

Arturo Rosales Ramirez, Yakima; Teresa Arellanos Lorenzo, Yakima.

Nicholas Alexander Kensinger, Yakima; Calista Marie Nelson, Yakima.

Ignacio Morales Velasco, Yakima; Sara Yamileth Rivas Estrada, Yakima.

Jared Bragdon Ellis, Zillah; Baylee Anne Jackson, San Dimas, Calif.

Sergio Lugo Garcia, Yakima; Miriam Barrias Callejas, Yakima.

Craig Allen Caudle, Yakima; Maria de los Angeles Barajas-Diaz.

Manuel de Jesus Garcia Robles, Yakima; Gloria Mercado Gutierrez, Yakima.

Wanerges Simuta Hernandez, Toppenish; Maria Martha P. Rodriguez, Toppenish.

Roger Thomas Durey, Yakima; Rhonda Lee Stephens, Yakima.

Jordan Elijah Morales, Wapato; Yaricxa Sanchez Zamora, Moxee.

Christy Ann Miller, Yakima; Monika Kay Bock, Yakima.

Casey Jay Chambers, Yakima; Laura Elizabeth Howell, Yakima.

Matthew Allan Loeffler, Yakima; Myla Marguertie Militello, Yakima.

Jose M. Aguilera Camacho, Selah; Thomas Hunter Gunnyon, Selah.

Emelio Alvaro M. Gonzales, Moxee; Patricia Mendoza Garcia, Toppenish.

Juan Jose Castillo, Yakima; Alejandra Milanes Medina, Union Gap.

Joaquin Sanchez Ramirez, Yakima; Diana Gonzalez Lopez, Yakima.

Lolita Perez Hernandez, Union Gap; Samantha Sophia Guillen, Yakima.

William Lee Cleckler, Yakima; Corliss Mae Boggess, Yakima.

Omar Noyola, Moxee; Alejandra Magallon Moreno, Moxee.

Briana Michelle Wilcox, Yakima; Jacqueline Marie Serrano, Yakima.

Onesimo Jacobo Alvarez, Union Gap; Paula Ortiz Jaimes, Union Gap.

Carlos Gonzalez Serrano, Yakima; Andranna Hernandez, Yakima.