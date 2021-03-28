Ricardo Daniel Stevens, Grandview; Debbie Vanessa Vasquez, Grandview.

Julio Antonio Maldonado Flores, Mattawa; Maria Kassandra Villalobos Vaca, Mattawa.

Leodegario Hernandez Chavez, Moxee; Maria Sofia Jimenez Guevara, Yakima.

Ruben Perez Castro, Yakima; Yamileth Javier Martinez, Yakima.

Alexis Ledezma Aguilar, Zillah; Erica Yasmin Navarro, Zillah.

Sarah Ashlee Curie, Kennewick; Logan Bryce Rafferty, Kennewick.

Eliaquin Godoy Gonzalez, Yakima; Juana Penaloza Rivera, Yakima.

Humberto Villaverde M., Harrah; Rosalinda Esquivel Ramirez, Harrah.

Mario A. Orozco Vasquez, Yakima; Angela Faviola Lupercio, Prosser.

April Fontelle Kivett, Yakima; Ryan Danial Andreasen, Yakima.

Jacob Ochoa, Yakima; Jennipher Isabell Moran, Yakima.

Lynden Tashwick Cootes, White Swan; Skyler Charlene Wesley, Wapato.

Charles Joe Currier, Yakima; Heather Dawn Lynde, Yakima.

Michael Lynn McLaren, Yakima; Rita Mae Faulkner, Yakima.

Filemon Rios Silva, Toppenish; Teresa Juarez Valencia, Toppenish.

Alejandro Silva Garcia, Sunnyside; Juana Cohetzaltitla Mendez, Sunnyside.

Abel Josue Jimenez Campos, Yakima; Brenda Silva, Tieton.

Cesar Garcia Gomez, Yakima; Blanca A. Valdovinos Martinez, Yakima.

Armando Martinez Lopez, Toppenish; Clara Munoz Garrido, Toppenish.

Homero Arguello Esquivel, Yakima; Alejandra Ferrel Sandoval, Yakima.

Melchor Rojas Chavez, Toppenish; Dalia Sanchez Sanchez, Toppenish.

Arcadio Reyes Tufino, Granger; Azucena Ramirez Dominguez, Granger.

Steven Ray Hixson, Yakima; Megan Mae Irwin, Yakima.

Lonny Russel Brown, Union Gap; Jackie Leanne Broers, Union Gap.

Seferino Zarate Dearte, Grandview; Maria Alma Delia Pantoja, Grandview.

Victoria Isabella Ibarra, Moxee; Jared Keith Romero Ramirez, Yakima.

Obed Uriel Ruiz Deselis, Wapato; Teodora Zambrano Bravo, Wapato.