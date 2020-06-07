Joshua David Mason, Yakima; Cassandra Marie Wilson, Yakima.

Jacinto Mendez Mendez, Yakima; Raquel Shantae Gonzalez, Yakima.

Jose Angel J. Leyva, Yakima; Sofia Maria Torres, Yakima.

Maria Del Rosario Herrera, Sunnyside; Jorge Luis Herrera, Sunnyside.

Sean Patrick Heary, Yakima; Ashley Rey Russell, Yakima.

Kollin Scott Whelan, Selah; Jessica Jasmin Mendoza, Granger.

Jose Luis Esquivel Franco, Yakima; Isabel Cueva, Toppenish.

Brett Mykal Graf, Selah; Kourtney Machelle Durrett, Selah.

Robert Gene Key Jr., Yakima; Tonja Kathleen Nordberg, Yakima.

Brayan Isai Guzman, Union Gap; Sydney Kira Barr, Yakima.

Thomas Allen Halley, Moxee; Haydee Maritza Gutierrez, Moxee.

Thomas Jay Hale, Prosser; Shirley Whitney Kay, Prosser.

Alejandro Seferino Ruiz Gutierrez, Yakima; Lucia Cruz Mendoza, Yakima.

Santiago Jesus Ruiz Sanchez, Yakima; Suleidi Y. Gonzalez Gonzalez, Yakima.

Asael Paul Coronado, Yakima; Stacey Lee Randall, Prescott Valley, Ariz.

Cesar Ayala Valdovinos, Yakima; Celene Alarcon Gonzalez, Yakima.

Jacob Jordon Galbreath, Yakima; Sara Beth VanCorbach, Zillah.

Fidel Gonzalez Rodriguez, Wapato; Anabel Marie Garza, Wapato.

Richard Perry, Yakima; Misty Yvonne Tudor, Yakima.

Kevin Mikel Sagen, Yakima; Toni Winter Cockerum,Yakima.

Joshua Michael Verwey, Yakima; Samantha Grace Hein, Selah.

Jeremy Kieth Carlson, Yakima; Erin Rachel Luke, Yakima.

Alan Sanchez Rios, Yakima; Veronica Gutierrez, Yakima.