Joshua David Mason, Yakima; Cassandra Marie Wilson, Yakima.
Jacinto Mendez Mendez, Yakima; Raquel Shantae Gonzalez, Yakima.
Jose Angel J. Leyva, Yakima; Sofia Maria Torres, Yakima.
Maria Del Rosario Herrera, Sunnyside; Jorge Luis Herrera, Sunnyside.
Sean Patrick Heary, Yakima; Ashley Rey Russell, Yakima.
Kollin Scott Whelan, Selah; Jessica Jasmin Mendoza, Granger.
Jose Luis Esquivel Franco, Yakima; Isabel Cueva, Toppenish.
Brett Mykal Graf, Selah; Kourtney Machelle Durrett, Selah.
Robert Gene Key Jr., Yakima; Tonja Kathleen Nordberg, Yakima.
Brayan Isai Guzman, Union Gap; Sydney Kira Barr, Yakima.
Thomas Allen Halley, Moxee; Haydee Maritza Gutierrez, Moxee.
Thomas Jay Hale, Prosser; Shirley Whitney Kay, Prosser.
Alejandro Seferino Ruiz Gutierrez, Yakima; Lucia Cruz Mendoza, Yakima.
Santiago Jesus Ruiz Sanchez, Yakima; Suleidi Y. Gonzalez Gonzalez, Yakima.
Asael Paul Coronado, Yakima; Stacey Lee Randall, Prescott Valley, Ariz.
Cesar Ayala Valdovinos, Yakima; Celene Alarcon Gonzalez, Yakima.
Jacob Jordon Galbreath, Yakima; Sara Beth VanCorbach, Zillah.
Fidel Gonzalez Rodriguez, Wapato; Anabel Marie Garza, Wapato.
Richard Perry, Yakima; Misty Yvonne Tudor, Yakima.
Kevin Mikel Sagen, Yakima; Toni Winter Cockerum,Yakima.
Joshua Michael Verwey, Yakima; Samantha Grace Hein, Selah.
Jeremy Kieth Carlson, Yakima; Erin Rachel Luke, Yakima.
Alan Sanchez Rios, Yakima; Veronica Gutierrez, Yakima.