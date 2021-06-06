Brandon James Larson, Yakima; Citlali Samantha Mason, Yakima.

Leroy Powell, Yakima; Gena Lavora Powell, Yakima.

Alejandro Marcos Gomez, Outlook; Brenda Francisca Cerda, Outlook.

Kevin Scott Schackette, Union Gap; Rachel Anne Stoneman Taylor, Union Gap.

Ashley Anne Alexander, Yakima; Andrew Bradley Mellotte, Yakima.

Briana Faith Cordova, Wapato; Jaime De La Torre Jr., Wapato.

Timothy John Rieker, Yakima; Ma Desiree Angulo Cabanada, Yakima.

Cruz Cardenas Mendez, Yakima; Ma Carmen Munoz Hernandez, Yakima.

Jesse David Kerby, Selah; Briean Annette Wilburn, Selah.

Raymond Kenneth Frentz, Yakima; Mary Katherine Virginia Sinclair, Yakima.

Joaquin Roman Ochoa, Granger; Ariana Perez Bustamante, Granger.

Enrique Luna Sanchez, Tieton; Thania Alejandra Galvan Navarro, Tieton.

Gustavo Arturo Contreras, Sunnyside, Yadira Robles, Toppenish.