Brandon James Larson, Yakima; Citlali Samantha Mason, Yakima.
Leroy Powell, Yakima; Gena Lavora Powell, Yakima.
Alejandro Marcos Gomez, Outlook; Brenda Francisca Cerda, Outlook.
Kevin Scott Schackette, Union Gap; Rachel Anne Stoneman Taylor, Union Gap.
Ashley Anne Alexander, Yakima; Andrew Bradley Mellotte, Yakima.
Briana Faith Cordova, Wapato; Jaime De La Torre Jr., Wapato.
Timothy John Rieker, Yakima; Ma Desiree Angulo Cabanada, Yakima.
Cruz Cardenas Mendez, Yakima; Ma Carmen Munoz Hernandez, Yakima.
Jesse David Kerby, Selah; Briean Annette Wilburn, Selah.
Raymond Kenneth Frentz, Yakima; Mary Katherine Virginia Sinclair, Yakima.
Joaquin Roman Ochoa, Granger; Ariana Perez Bustamante, Granger.
Enrique Luna Sanchez, Tieton; Thania Alejandra Galvan Navarro, Tieton.
Gustavo Arturo Contreras, Sunnyside, Yadira Robles, Toppenish.