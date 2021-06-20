Jacob Matthew Reynolds, Wapato; Elise Patricia Erickson, Wapato.

Marissa Jeanne Porter, Toppenish; Brent Lewis Arnoldussen, Toppenish.

Christopher Joe Lindgren, Grandview; Misty Renee Hughes, Grandview.

Cody Jay Wolff, Yakima; Heidi Bryanna Beason, Yakima.

Michael Lewis Daniels, Selah; Star Marie Joralemon, Selah.

Paul Edmund Lecavalier, Yakima; Sarah Marie Assink, Yakima.

Abel Avila Sanchez, Yakima; Sonia Renteria Robledo, Yakima.

Khalil Nasser Basmeh, Yakima; Canada Karla Segura, Yakima.

Arturo Valdivia Sandoval, Wapato; Maria Isabel De Dios Meza, Wapato.

Javier Ortega, Yakima; Esmeralda Sandoval, Yakima.

Guillermo Javier Lustre, Yakima; Anita Gloria Jimenez-Ortega, Yakima.

John Charles Henn, Yakima; Kylee Marie Geike, Yakima.

Oakley Jay Philp, Yakima; Udalis Miranda Olivera, Yakima.

Vicente Gonzalez Sanchez, Yakima; Gabriela Lopez Chavez, Yakima.

Mahalaga Jay Wise, Yakima; Monica Kay Caoile, Yakima.

Steven Howard Soelberg, Yakima; Jennifer Lynn Dowd, Yakima.

Jose Alejandro Bautista Tellez, Yakima; Paula Navarro, Yakima.

Gabriel Villa Saldana, Yakima; Rita Ramirez Magana, Yakima.

Nicholas David Venema, Yakima; Abriah Lauren Isacc, Yakima.

Jaime Lopez, Selah; Jennifer Rodriguez, Yakima.

Candace Michelle Mills, Yakima; Peggy Allen Campbell, Yakima.

Samantha Kerney, Yakima; Donald Gardner, Yakima.

Ricky Earl Hester, Yakima; Tiffany Loa Kestner, Yakima.

Victor M. Valencia Mendoza, Yakima; Maria M. Badillo Ramirez, Yakima.

Bradlee Alan Bartley, Yakima; Lindsey Ann Kotlarz, Yakima.

Jackson Bryant Doonan, Naches; Ashlee Dannielle Foster, Naches.

Jose Manuel Perez, Yakima; Natali Villegas Villegas, Yakima.

Rolando Guzman Nava, Wapato; Blanca Rubi Vega Silva, Wapato.