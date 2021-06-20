Jacob Matthew Reynolds, Wapato; Elise Patricia Erickson, Wapato.
Marissa Jeanne Porter, Toppenish; Brent Lewis Arnoldussen, Toppenish.
Christopher Joe Lindgren, Grandview; Misty Renee Hughes, Grandview.
Cody Jay Wolff, Yakima; Heidi Bryanna Beason, Yakima.
Michael Lewis Daniels, Selah; Star Marie Joralemon, Selah.
Paul Edmund Lecavalier, Yakima; Sarah Marie Assink, Yakima.
Abel Avila Sanchez, Yakima; Sonia Renteria Robledo, Yakima.
Khalil Nasser Basmeh, Yakima; Canada Karla Segura, Yakima.
Arturo Valdivia Sandoval, Wapato; Maria Isabel De Dios Meza, Wapato.
Javier Ortega, Yakima; Esmeralda Sandoval, Yakima.
Guillermo Javier Lustre, Yakima; Anita Gloria Jimenez-Ortega, Yakima.
John Charles Henn, Yakima; Kylee Marie Geike, Yakima.
Oakley Jay Philp, Yakima; Udalis Miranda Olivera, Yakima.
Vicente Gonzalez Sanchez, Yakima; Gabriela Lopez Chavez, Yakima.
Mahalaga Jay Wise, Yakima; Monica Kay Caoile, Yakima.
Steven Howard Soelberg, Yakima; Jennifer Lynn Dowd, Yakima.
Jose Alejandro Bautista Tellez, Yakima; Paula Navarro, Yakima.
Gabriel Villa Saldana, Yakima; Rita Ramirez Magana, Yakima.
Nicholas David Venema, Yakima; Abriah Lauren Isacc, Yakima.
Jaime Lopez, Selah; Jennifer Rodriguez, Yakima.
Candace Michelle Mills, Yakima; Peggy Allen Campbell, Yakima.
Samantha Kerney, Yakima; Donald Gardner, Yakima.
Ricky Earl Hester, Yakima; Tiffany Loa Kestner, Yakima.
Victor M. Valencia Mendoza, Yakima; Maria M. Badillo Ramirez, Yakima.
Bradlee Alan Bartley, Yakima; Lindsey Ann Kotlarz, Yakima.
Jackson Bryant Doonan, Naches; Ashlee Dannielle Foster, Naches.
Jose Manuel Perez, Yakima; Natali Villegas Villegas, Yakima.
Rolando Guzman Nava, Wapato; Blanca Rubi Vega Silva, Wapato.