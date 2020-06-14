Raul Aguilar Rodriguez, Yakima; Marisol Cota Valdez, Yakima.

Ionna Sugarman, Tieton; Samuel Mixis, Coolidge, Ariz.

Isaiah Robert Tranch, Seattle; Abigail Ann Bock, Seattle.

Erik Cameron McPhee Leask, Grandview; Andrea Marie Donaldson, Zillah.

Gabriel Gonzalez, Yakima; Sierra Dawn Dickinson Yakima.

Miguel Angel Chavez Amezcua, Yakima; Kaycee Mae Reeves, Yakima.

Cristian Raymundo Martinez, Yakima; Tanya Ruby Ruiz, Yakima.

Benjamin Graden Clark, Selah; Julia Rachel Kilian, Selah.

Terra Jo Burgess, Yakima; Theothoros Stavros Panayiotis Petropoulus, Yakima.

Justin Parker Jones, Yakima; Taylor Nicole Goeke, Yakima.

Garth Patrick McKinney, Yakima; Pollyanna Mae Maher, Yakima.

Andre Stirling Arcand, Yakima; Chelsea Judith Adkins, Yakima.

Kenneth Allen Holeman, Yakima; Yanxia Li, Yakima.

Arthur Cleeollon White, Selah; Helen Elizabeth Downs, Selah.

Maira Christina Galarza, Yakima; Andres Ayala Pacheco, Yakima.

Benjamin Michael Sellers, Selah; Ashley Brooke Kuhlmann, Selah.

Stephanie Morfin, Mabton; Isaac Velasquez, Mabton.

Kenton Allen Gartrell, Yakima; Izamar Elizabeth Garay Lagos, Yakima.

Samuel Eugene Nelson, Yakima; Nicole Rene Johnson, Yakima.

Nicholas Aaron Dimick, Moxee; Nickole Andrea Ann Coyner, Yakima.

Paul Angelo DiPietro, SeaTac; Hannah Joanne Maib-Robinson, SeaTac.

Donald Edward Beddoe, Union Gap; Gabriel Jasper-Cole Sexton, Hillsboro, Ore.

Jessie Villa, Wapato; Guadalupe Rafaela Herrera, Wapato.