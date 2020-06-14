Raul Aguilar Rodriguez, Yakima; Marisol Cota Valdez, Yakima.
Ionna Sugarman, Tieton; Samuel Mixis, Coolidge, Ariz.
Isaiah Robert Tranch, Seattle; Abigail Ann Bock, Seattle.
Erik Cameron McPhee Leask, Grandview; Andrea Marie Donaldson, Zillah.
Gabriel Gonzalez, Yakima; Sierra Dawn Dickinson Yakima.
Miguel Angel Chavez Amezcua, Yakima; Kaycee Mae Reeves, Yakima.
Cristian Raymundo Martinez, Yakima; Tanya Ruby Ruiz, Yakima.
Benjamin Graden Clark, Selah; Julia Rachel Kilian, Selah.
Terra Jo Burgess, Yakima; Theothoros Stavros Panayiotis Petropoulus, Yakima.
Justin Parker Jones, Yakima; Taylor Nicole Goeke, Yakima.
Garth Patrick McKinney, Yakima; Pollyanna Mae Maher, Yakima.
Andre Stirling Arcand, Yakima; Chelsea Judith Adkins, Yakima.
Kenneth Allen Holeman, Yakima; Yanxia Li, Yakima.
Arthur Cleeollon White, Selah; Helen Elizabeth Downs, Selah.
Maira Christina Galarza, Yakima; Andres Ayala Pacheco, Yakima.
Benjamin Michael Sellers, Selah; Ashley Brooke Kuhlmann, Selah.
Stephanie Morfin, Mabton; Isaac Velasquez, Mabton.
Kenton Allen Gartrell, Yakima; Izamar Elizabeth Garay Lagos, Yakima.
Samuel Eugene Nelson, Yakima; Nicole Rene Johnson, Yakima.
Nicholas Aaron Dimick, Moxee; Nickole Andrea Ann Coyner, Yakima.
Paul Angelo DiPietro, SeaTac; Hannah Joanne Maib-Robinson, SeaTac.
Donald Edward Beddoe, Union Gap; Gabriel Jasper-Cole Sexton, Hillsboro, Ore.
Jessie Villa, Wapato; Guadalupe Rafaela Herrera, Wapato.