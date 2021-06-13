Briana Faith Cordova, Wapato; Jaime De La Torre Jr., Wapato.
Timothy John Rieker, Yakima; Ma Desiree Angulo Cabanada, Yakima.
Cruz Cardenas Mendez, Yakima; Ma Carmen Munoz Hernandez, Yakima.
Jesse David Kerby, Selah; Briean Annette Wilburn, Selah.
Raymond Kenneth Frentz, Yakima; Mary Katherine Virginia Sinclair, Yakima.
Joaquin Roman Ochoa, Granger; Ariana Perez Bustamante, Granger.
Enrique Luna Sanchez, Tieton; Thania Alejandra Galvan Navarro, Tieton.
Gustavo Arturo Contreras, Sunnyside; Yadira Robles, Toppenish.
Rodrigo Hernandez Valdivia, Yakima; Veronica Castro De La Cruz, Yakima.
Daniel Peter Beck, Yakima; Megan Elizabeth Schrenk, Yakima.
Luis Garcia Jr., Toppenish; Alexandra Cardenas, Toppenish.
Sara Elizabeth Hobbs, Yakima; Lyndsy Ann McPherson, Yakima.
Eric Tyler Cathcart, Selah; Rachael Kyranee Guberlet, Kennewick.
Josue Hernandez, Sunnyside; Katherine Damaris Arroyo, Yakima.
Nicolas Joseph Perrault, Moxee; Elizabeth Alexandria McGree, Moxee.
Steven James Davis, Yakima; Celia Deann Davis, Yakima.
Paul Edward Rickert, Toppenish; Fatima Irais Ruelas Mendoza, Sunnyside.
Dustin Robert Ramsey, Yakima Fernanda Ramirez Rivera, Yakima.
Cody Ray Robinson, Yakima; Rita Abigale Olea, Kelso.
Victor Manuel Martinez Birrueta, Kennewick; Briseida Castellano Cruz, Yakima.
Terry Jay Wilson, Yakima, Angela Jean Ivy, Yakima.
Kevin James Perez, Kealakekua, Hawaii; Adrianna Dawn Yake, Kealakekua, Hawaii.
Shaun-Michael Patrick Tibbett, Yakima; Kiana Marie Limos, Yakima.
Abel Rene Moya, Sunnyside; Kari Jean Wilson, Zillah.
Paulo Jimenez Cardenas, Yakima, Cristal Guadalupe Castaneda, Yakima.
Joshua Joseph Piper, Yakima; Sandra Garcia, Yakima.
Ruben Calvario, Wapato; Arcelia Mary Virgen, Wapato.