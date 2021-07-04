Brian Sean Gibson, Yakima; Jacqueline Carillo Guzman, Yakima.
Benjamin Timothy Boisselle, Harrah; Elizabeth Bernice Jaramillo, Harrah.
Roberto Carlos Vaca Huerta, Pasco; Nuvia Yadeksy Martinez, Pasco.
Oscar Chavarria Saldivar, Yakima; Marisol Martinez Guzman, Yakima.
Eric Asuncion Cruz, Toppenish; Ruby Palomino, Toppenish.
Jorge Angel Lechuga Aleman, Wapato; Maria Guadalupe Gonzales, Yakima.
James Edward Emmons, Selah; Samantha Lea Lapointe, Selah.
Joseph Raymond Headley II, Yakima; Sarah Kay Boger, Yakima.
Konnor Len Brisco Durand, Yakima; Alexis Nicole Clausing, Yakima.
Laurencio Galindo Mendez, Yakima; Guadalupe Perez, Wapato.
Ceanu Ray Strom, South Cle Elum; Mackenzie Leigh Nolte, Marysville.
Corina Florina Serban, Yakima; Kevin David Shepherd, Yakima.
John Andrew Grim, Federal Way; Shannon Adele Grim, Yakima.
Ronald Theron Smith, Anaheim, Calif.; Britney Ada Lisk, Anaheim, Calif.
Charles Ryan Sanchez, Selah; Berenice Martinez Zuniga, Grandview.
Spencer Thomas Sutton, Yakima; Briana Victoria Rangel, Yakima.
Mindy Sheree Davis, Moxee; Dawn Marie Feist, Moxee.
Samuel Medina Castaneda, Mabton; Liliana Navarro Ochoa, Mabton.
Yanelli Isabel Benitez, Yakima; Isaac Joseph Emery, Yakima.
Jorge Luis Gutierrez Hernandez, Granger; Monica Estefania Silva, Moxee.
Dominick Cyrus Woolsey, Yakima; Isabella Moriah Johnson, Moxee.
Jose Misael Barraza Perez, Yakima; Kimberly Felix, Yakima.
Christopher Lee Osborn, Yakima; Dawn Michelle Snyder, Yakima.
Stephen Leroy Jones, Moxee; Kelsey Dawn Holmes, Moxee.
Megan Michelle Cyr, Yakima; Cody James Edwards, Yakima.
James Alford Swindell, Spokane; Mavis V. Ellis, Yakima.
Mario Coronado, Toppenish; Maria Elena Torrez, Toppenish.
Billy James Wagner, Susanville, Calif.; Jerry Louise Tolliver, Susanville, Calif.
Luis Villanueva Garfias, White Swan; Maria Fernandez, White Swan.
Nathaniel Emerson Fowler, San Luis Obispo, Calif.; Julia Ann Favilla, Wapato.
John Henry Jones Jr., Yakima; Clara Marie Bridgewater, Yakima.
Carlos Daniel Lopez Nambo, Yakima; Alondra Y. Avila Gonzalez, Yakima.
Pedro Antonio Moya Valencia, Yakima; Cristal Janeth Cordero Angeles, Yakima.
Donald Joseph Wangler Jr., Selah; Elizabeth Fay R. Golightly, Selah.
Jeremiah David Harrison, Yakima; Katherine Marie Ziegler, Yakima.