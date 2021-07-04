Brian Sean Gibson, Yakima; Jacqueline Carillo Guzman, Yakima.

Benjamin Timothy Boisselle, Harrah; Elizabeth Bernice Jaramillo, Harrah.

Roberto Carlos Vaca Huerta, Pasco; Nuvia Yadeksy Martinez, Pasco.

Oscar Chavarria Saldivar, Yakima; Marisol Martinez Guzman, Yakima.

Eric Asuncion Cruz, Toppenish; Ruby Palomino, Toppenish.

Jorge Angel Lechuga Aleman, Wapato; Maria Guadalupe Gonzales, Yakima.

James Edward Emmons, Selah; Samantha Lea Lapointe, Selah.

Joseph Raymond Headley II, Yakima; Sarah Kay Boger, Yakima.

Konnor Len Brisco Durand, Yakima; Alexis Nicole Clausing, Yakima.

Laurencio Galindo Mendez, Yakima; Guadalupe Perez, Wapato.

Ceanu Ray Strom, South Cle Elum; Mackenzie Leigh Nolte, Marysville.

Corina Florina Serban, Yakima; Kevin David Shepherd, Yakima.

John Andrew Grim, Federal Way; Shannon Adele Grim, Yakima.

Ronald Theron Smith, Anaheim, Calif.; Britney Ada Lisk, Anaheim, Calif.

Charles Ryan Sanchez, Selah; Berenice Martinez Zuniga, Grandview.

Spencer Thomas Sutton, Yakima; Briana Victoria Rangel, Yakima.

Mindy Sheree Davis, Moxee; Dawn Marie Feist, Moxee.

Samuel Medina Castaneda, Mabton; Liliana Navarro Ochoa, Mabton.

Yanelli Isabel Benitez, Yakima; Isaac Joseph Emery, Yakima.

Jorge Luis Gutierrez Hernandez, Granger; Monica Estefania Silva, Moxee.

Dominick Cyrus Woolsey, Yakima; Isabella Moriah Johnson, Moxee.

Jose Misael Barraza Perez, Yakima; Kimberly Felix, Yakima.

Christopher Lee Osborn, Yakima; Dawn Michelle Snyder, Yakima.

Stephen Leroy Jones, Moxee; Kelsey Dawn Holmes, Moxee.

Megan Michelle Cyr, Yakima; Cody James Edwards, Yakima.

James Alford Swindell, Spokane; Mavis V. Ellis, Yakima.

Mario Coronado, Toppenish; Maria Elena Torrez, Toppenish.

Billy James Wagner, Susanville, Calif.; Jerry Louise Tolliver, Susanville, Calif.

Luis Villanueva Garfias, White Swan; Maria Fernandez, White Swan.

Nathaniel Emerson Fowler, San Luis Obispo, Calif.; Julia Ann Favilla, Wapato.

John Henry Jones Jr., Yakima; Clara Marie Bridgewater, Yakima.

Carlos Daniel Lopez Nambo, Yakima; Alondra Y. Avila Gonzalez, Yakima.

Pedro Antonio Moya Valencia, Yakima; Cristal Janeth Cordero Angeles, Yakima.

Donald Joseph Wangler Jr., Selah; Elizabeth Fay R. Golightly, Selah.

Jeremiah David Harrison, Yakima; Katherine Marie Ziegler, Yakima.