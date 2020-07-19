Hannah Marie Elliott, Yakima; Mikalyn Nichole Campbell, Yakima.
Dustin Dale Wetmore, Selah; Stephanie Mae Scott, Selah.
Joseph Henry Sloan Jr., Yakima; Sarah Marie Jackson, Yakima.
Jesus Francisco Chavez Perez, Sunnyside; Blanca Rocio Hernandez, Sunnyside.
Travis Dylan Roybal, Yakima; Erica Gwynn Gordon, Yakima.
Jose Alberto Rios Alvizo Jr., Moxee; Kayla Jazzmen Garcia Linder, Moxee.
Jennifer Ann Torres, Yakima; Isadore Lamar Luckett, Yakima.
Hayden Glen Eyerly, Yakima; Kathrine Olive Franklin, Yakima.
Susan Kay Bussoli, Naches; Glenn Duane Collins, Naches.
Christopher Daniel Hacker, Yakima; Estefani Torres Figueroa, Naches.
Carlos F. Jimenez Escobar, Yakima; Brigida Monges, Yakima.
Brandon Fabrizio Huerta, San Bernardino, Calif.; Araceli M. Licea Gonzalez, Othello.
Rafael Walle Gonzalez, Toppenish; Liliana Cruz Juarez, Toppenish.
Yolanda Martinez, Sunnyside; Leonard Allen Wallingford, Toppenish.
Ismael Apolonio Cruz Rivera, Yakima; Lucia Rivera Morales, Yakima.
Emmanuel Ramirez, Granger; Yoselin Mendoza Cervantes, Granger.
Jared Keith Covington, Zillah; Laura Rae Evans, Zillah.
Deion Mitchell Yallup, Yakima; Victoria Elizabeth Rodriguez, Yakima.
Jonathan Juarez V., Yakima; Kaidie Juliane Delphia Johnson, Yakima.
Ivan de Jesus Martinez, Yakima; Itzel Ramirez Barrera, Yakima.
Nikhil Elizah Lizotte, Yakima; Alexis Azalia Gratton, Yakima.
Daniel Gutierrez Naranjo, Yakima; Lydia Rodriguez, Yakima.
Ryan Elliot Bailey, Selah; Sara Coralyn Harper, Selah.
Jose Jacob Ramirez, Tieton; Melissa Larios, Tieton.
Rigoberto Salceda Castaneda, Yakima; Maria Guillermina Moreno Ortiz, Yakima.
Cody Ray Salinas, Selah; Brittany Joelene Schauer, Yakima.
Erica Hernandez, Toppenish; Nathan Mendoza, Toppenish.