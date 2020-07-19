Hannah Marie Elliott, Yakima; Mikalyn Nichole Campbell, Yakima.

Dustin Dale Wetmore, Selah; Stephanie Mae Scott, Selah.

Joseph Henry Sloan Jr., Yakima; Sarah Marie Jackson, Yakima.

Jesus Francisco Chavez Perez, Sunnyside; Blanca Rocio Hernandez, Sunnyside.

Travis Dylan Roybal, Yakima; Erica Gwynn Gordon, Yakima.

Jose Alberto Rios Alvizo Jr., Moxee; Kayla Jazzmen Garcia Linder, Moxee.

Jennifer Ann Torres, Yakima; Isadore Lamar Luckett, Yakima.

Hayden Glen Eyerly, Yakima; Kathrine Olive Franklin, Yakima.

Susan Kay Bussoli, Naches; Glenn Duane Collins, Naches.

Christopher Daniel Hacker, Yakima; Estefani Torres Figueroa, Naches.

Carlos F. Jimenez Escobar, Yakima; Brigida Monges, Yakima.

Brandon Fabrizio Huerta, San Bernardino, Calif.; Araceli M. Licea Gonzalez, Othello.

Rafael Walle Gonzalez, Toppenish; Liliana Cruz Juarez, Toppenish.

Yolanda Martinez, Sunnyside; Leonard Allen Wallingford, Toppenish.

Ismael Apolonio Cruz Rivera, Yakima; Lucia Rivera Morales, Yakima.

Emmanuel Ramirez, Granger; Yoselin Mendoza Cervantes, Granger.

Jared Keith Covington, Zillah; Laura Rae Evans, Zillah.

Deion Mitchell Yallup, Yakima; Victoria Elizabeth Rodriguez, Yakima.

Jonathan Juarez V., Yakima; Kaidie Juliane Delphia Johnson, Yakima.

Ivan de Jesus Martinez, Yakima; Itzel Ramirez Barrera, Yakima.

Nikhil Elizah Lizotte, Yakima; Alexis Azalia Gratton, Yakima.

Daniel Gutierrez Naranjo, Yakima; Lydia Rodriguez, Yakima.

Ryan Elliot Bailey, Selah; Sara Coralyn Harper, Selah.

Jose Jacob Ramirez, Tieton; Melissa Larios, Tieton.

Rigoberto Salceda Castaneda, Yakima; Maria Guillermina Moreno Ortiz, Yakima.

Cody Ray Salinas, Selah; Brittany Joelene Schauer, Yakima.

Erica Hernandez, Toppenish; Nathan Mendoza, Toppenish.