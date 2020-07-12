Jason Sean Ostrer, Richland; Kimberly Karol Fetzer, Yakima.
Warren Gibson Van Der Heyden, Yakima; Sheila Mary Poteet, Yakima.
Juan de Dios Garcia Gutierrez, Yakima; Abril Michelle Garcia de Lanina, Yakima.
Luis Enrique Hernandez, Sunnyside; Angie Gudino, Sunnyside.
Jonathan Samuel Mauch, Yakima; Britta Lynn Bergan, Yakima.
Martin Marmolejo Ortiz, Yakima; Alicia Romero Buenrostro, Yakima.
Robert Paul Bisschoff, Zillah; Mary Jo Cumpston, Zillah.
Noel Guzman Hernandez, Wapato; Maria Guadalupe Rodriguez Guillen, Wapato.
Obed Asael Concepcion Moreno, Renton; Eunice Perez Frias, Sunnyside.
Watson John Sampson, Yakima; Jeanette M. Silva, Yakima.
J. Santos Martinez Alvarez, Benton City; Deisy Barajas Gutierrez, Benton City.
Jake Allen Shreves, Yakima; Marilee Goddard, Yakima.
Jacob Evans, Yakima; Rachelle Marie Pacsuta, Yakima.
Francisco Javier Medina Cruz, Yakima; Jazmin Marquez Villa, Selah.
Benjamin Taylor Rush, Yakima; Marisol Elise Garza, Yakima.
Jarom Ezra Shea, Yakima; Janis Dian Adsuna, Yakima.
James Santiago Lopez, Wapato; Jenny Roxana Estevez, Yakima.
Justice James Gant, Kennewick; Emily Shannon McShane, Richland.
Cole Davis Lantrip, Selah; Hannah Marie Devoe, Naches.
Celerino Mendoza Madrigal, Yakima; Maria Caremen Birruteta, Yakima.
David Karl Hammatt, Yakima; Shari Lee Parrish, Yakima.
Jesse Gonzalez Garza, Yakima; Allison Krista Facio,Yakima.
Chase Hunter Mears, Yakima; Taylor Ellen Olney, Yakima.
Thomas Solialii Magalei, Yakima; Aubreyana Jo Clapton, Yakima.
Nicolas Melendrez Jr., Sunnyside; Mary Alice Miranda, Outlook.
Benito Chavez Jr., Yakima; Adriana Garcia Olivares, Yakima.
Magnus Michael Anderson, Yakima; Rosemary Adrienne Pano, Yakima.
Agustin Anaya Arriaga, Yakima; Francisca Martina Torrico, Yakima.
Llane Diaz Chavez, Mabton; Eliona Galarza-Marquez, Mabton.