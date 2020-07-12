Jason Sean Ostrer, Richland; Kimberly Karol Fetzer, Yakima.

Warren Gibson Van Der Heyden, Yakima; Sheila Mary Poteet, Yakima.

Juan de Dios Garcia Gutierrez, Yakima; Abril Michelle Garcia de Lanina, Yakima.

Luis Enrique Hernandez, Sunnyside; Angie Gudino, Sunnyside.

Jonathan Samuel Mauch, Yakima; Britta Lynn Bergan, Yakima.

Martin Marmolejo Ortiz, Yakima; Alicia Romero Buenrostro, Yakima.

Robert Paul Bisschoff, Zillah; Mary Jo Cumpston, Zillah.

Noel Guzman Hernandez, Wapato; Maria Guadalupe Rodriguez Guillen, Wapato.

Obed Asael Concepcion Moreno, Renton; Eunice Perez Frias, Sunnyside.

Watson John Sampson, Yakima; Jeanette M. Silva, Yakima.

J. Santos Martinez Alvarez, Benton City; Deisy Barajas Gutierrez, Benton City.

Jake Allen Shreves, Yakima; Marilee Goddard, Yakima.

Jacob Evans, Yakima; Rachelle Marie Pacsuta, Yakima.

Francisco Javier Medina Cruz, Yakima; Jazmin Marquez Villa, Selah.

Benjamin Taylor Rush, Yakima; Marisol Elise Garza, Yakima.

Jarom Ezra Shea, Yakima; Janis Dian Adsuna, Yakima.

James Santiago Lopez, Wapato; Jenny Roxana Estevez, Yakima.

Justice James Gant, Kennewick; Emily Shannon McShane, Richland.

Cole Davis Lantrip, Selah; Hannah Marie Devoe, Naches.

Celerino Mendoza Madrigal, Yakima; Maria Caremen Birruteta, Yakima.

David Karl Hammatt, Yakima; Shari Lee Parrish, Yakima.

Jesse Gonzalez Garza, Yakima; Allison Krista Facio,Yakima.

Chase Hunter Mears, Yakima; Taylor Ellen Olney, Yakima.

Thomas Solialii Magalei, Yakima; Aubreyana Jo Clapton, Yakima.

Nicolas Melendrez Jr., Sunnyside; Mary Alice Miranda, Outlook.

Benito Chavez Jr., Yakima; Adriana Garcia Olivares, Yakima.

Magnus Michael Anderson, Yakima; Rosemary Adrienne Pano, Yakima.

Agustin Anaya Arriaga, Yakima; Francisca Martina Torrico, Yakima.

Llane Diaz Chavez, Mabton; Eliona Galarza-Marquez, Mabton.