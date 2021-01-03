Earl Craig Asberry IV, Selah; Paige Suzanah Gaenz, Selah.
Victor Anjel Pacheco, Wapato; Virginia Alexandra Villegas, Yakima.
Clifford Anthony Owens-Hall, Yakima; Esperanza Valencia, Yakima.
Erich Lorenzo Moctezuma, Tacoma; Nancy Monter Cruz, Yakima.
Alex Robles, Yakima; Lola Alfreda Sanchez, Yakima.
Ryan Michael Beck, Joint Base Lewis—McChord; Marisol Vaca, Wapato.
Paul Alejandro Calderon Figueroa, Kennewick; Yaritza Rodriguez, Kennewick.
Kenneth Patrick Blanchard, Yakima; Kimberly Ann Blanchard, Yakima.
Henry Louis Ebbelaar Jr., Sunnyside; Angelica Francisca Snyders, Outlook.
Olivia Yolanda Vargas, Selah; Luis Manuel Colon Rosa, Selah.
Sandy Lizbette Bautista, Yakima; Hilario Ruben Verduzco, Union Gap.