Earl Craig Asberry IV, Selah; Paige Suzanah Gaenz, Selah.

Victor Anjel Pacheco, Wapato; Virginia Alexandra Villegas, Yakima.

Clifford Anthony Owens-Hall, Yakima; Esperanza Valencia, Yakima.

Erich Lorenzo Moctezuma, Tacoma; Nancy Monter Cruz, Yakima.

Alex Robles, Yakima; Lola Alfreda Sanchez, Yakima.

Ryan Michael Beck, Joint Base Lewis—McChord; Marisol Vaca, Wapato.

Paul Alejandro Calderon Figueroa, Kennewick; Yaritza Rodriguez, Kennewick.

Kenneth Patrick Blanchard, Yakima; Kimberly Ann Blanchard, Yakima.

Henry Louis Ebbelaar Jr., Sunnyside; Angelica Francisca Snyders, Outlook.

Olivia Yolanda Vargas, Selah; Luis Manuel Colon Rosa, Selah.

Sandy Lizbette Bautista, Yakima; Hilario Ruben Verduzco, Union Gap.