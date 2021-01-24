Daniel Morales de Leon, Yakima; Mariela Ivet Galindo, Yakima.

Brenda Yunuen Frias Perez, Yakima; Leonel Rosas-Maldonado, Yakima.

Michael Don Albano, Yakima; April Kay Forgey, Yakima.

Stephen Philip Kerr, Yakima; Martine Josique Burnham, Yakima.

Raymundo Munguia Vargas, Sunnyside; Nora Nelly Quevedo Chacon, Sunnyside.

Alejandro Escalera, Yakima; Mayra Alejandra Carriedo, Yakima.

Kenneth Michael Tull, Yakima; Selena Jean Janis Yakima.

Cody Michael Hengeveld, Moxee; Yarelil De la Cruz Ochoa, Sunnyside.

Matthew Kasprzak, Naches; Alicia Ann Justice, Naches.

Enrique Espinoza, Selah; Carrie Anne Colby, Selah.

Tin Hong Chung, Yakima; Trinh Thi Thu Pham, Yakima.

Laureano Sanchez Mendez, Sunnyside; Leticia Patino Rubio, Sunnyside.

Aaron Jason Thomas, Monroe; Amanda Jo Hanowell, Yakima.