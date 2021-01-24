Daniel Morales de Leon, Yakima; Mariela Ivet Galindo, Yakima.
Brenda Yunuen Frias Perez, Yakima; Leonel Rosas-Maldonado, Yakima.
Michael Don Albano, Yakima; April Kay Forgey, Yakima.
Stephen Philip Kerr, Yakima; Martine Josique Burnham, Yakima.
Raymundo Munguia Vargas, Sunnyside; Nora Nelly Quevedo Chacon, Sunnyside.
Alejandro Escalera, Yakima; Mayra Alejandra Carriedo, Yakima.
Kenneth Michael Tull, Yakima; Selena Jean Janis Yakima.
Cody Michael Hengeveld, Moxee; Yarelil De la Cruz Ochoa, Sunnyside.
Matthew Kasprzak, Naches; Alicia Ann Justice, Naches.
Enrique Espinoza, Selah; Carrie Anne Colby, Selah.
Tin Hong Chung, Yakima; Trinh Thi Thu Pham, Yakima.
Laureano Sanchez Mendez, Sunnyside; Leticia Patino Rubio, Sunnyside.
Aaron Jason Thomas, Monroe; Amanda Jo Hanowell, Yakima.