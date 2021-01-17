Jaime Padilla, Wapato; Marilu Madriz Barajas, Wapato.
Nathan Michael McClure, Livingston, Mont.; Emily Kate St. Hilaire, Harrah.
Sia Renee Aronica, Ellensburg; Jorge Alejano Rodriguez Loyo, Ellensburg.
Jenna Marie Bjur, Yakima; Michael Thomas Voelker, Yakima.
Michael Reed Spencer, Yakima; Sommer Lee Spencer, Yakima.
Ricardo Antonio Ayala, Wapato; Miriam Rojas Rivas, Wapato.
John Jacob Zuvela II, Selah; Sara Michelle Delmar, Naches.
Gordon Allen Nagle, White Swan; LaDawn Mae Yallup, White Swan.
Amir Merhi, Vancouver; Gabriela Vazquez, Yakima.
Terrence Dean Renteria, Yakima; Shellie Gaylene Zamora, Yakima.
Julian Serrato Mondragon, Wapato; Lisbeth Rosales Ortiz, Wapato.
Christopher Vance Jacbos, Yakima; Ulani Iona Weaver, Yakima.
Everardo Bautista Soto, Yakima; Maria Guadalupe Gutierrez Silvano, Toppenish.
Jose Luis Camargo Soto, Wapato; Jasmine Garcia Avila, San Tan Valley, Ariz.
Mark Anthony Cuevas, Grandview; Bianca Bianey Figueroa, Grandview.
Jose Luis Mendoza, Yakima; Mirka Elizabeth Sanchez Cruz, Yakima.
Hailey Marie Wertenberger, Wapato; Brett Michael Monson, Selah.