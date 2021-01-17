Jaime Padilla, Wapato; Marilu Madriz Barajas, Wapato.

Nathan Michael McClure, Livingston, Mont.; Emily Kate St. Hilaire, Harrah.

Sia Renee Aronica, Ellensburg; Jorge Alejano Rodriguez Loyo, Ellensburg.

Jenna Marie Bjur, Yakima; Michael Thomas Voelker, Yakima.

Michael Reed Spencer, Yakima; Sommer Lee Spencer, Yakima.

Ricardo Antonio Ayala, Wapato; Miriam Rojas Rivas, Wapato.

John Jacob Zuvela II, Selah; Sara Michelle Delmar, Naches.

Gordon Allen Nagle, White Swan; LaDawn Mae Yallup, White Swan.

Amir Merhi, Vancouver; Gabriela Vazquez, Yakima.

Terrence Dean Renteria, Yakima; Shellie Gaylene Zamora, Yakima.

Julian Serrato Mondragon, Wapato; Lisbeth Rosales Ortiz, Wapato.

Christopher Vance Jacbos, Yakima; Ulani Iona Weaver, Yakima.

Everardo Bautista Soto, Yakima; Maria Guadalupe Gutierrez Silvano, Toppenish.

Jose Luis Camargo Soto, Wapato; Jasmine Garcia Avila, San Tan Valley, Ariz.

Mark Anthony Cuevas, Grandview; Bianca Bianey Figueroa, Grandview.

Jose Luis Mendoza, Yakima; Mirka Elizabeth Sanchez Cruz, Yakima.

Hailey Marie Wertenberger, Wapato; Brett Michael Monson, Selah.