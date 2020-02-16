Roberto Salgado Pineda, Yakima; Liliana Lopez Ramirez, Yakima.

Alex Cornelius Modest, Yakima; Marisol Fuerte Bermudez, Yakima.

John Nicholas Wait Jr., Yakima; Kriston Lucille Gantt, Yakima.

Adam Ruben Cardenas, Yakima; Terra Nicole Sutton, Yakima.

Luis Manuel Bustamante G., Granger; Antonia Roman Salgado, Granger.

Alonzo Aguilar III, Sunnyside; Brittany Alisha Luther, Sunnyside.

Victor Garcia, Prosser; Cynthia de Robles, Grandview.

Leonardo Chavez Orta, Sunnyside; Kayle Renee Caprice Berk, Sunnyside.

Aaron Thomas Brow, Hermiston, Ore.; Kara Marie Lowe, Toppenish.

Zachary Vantuyl, Yakima; Angela Marie Ray, Yakima.

Cesar Anibal Borja Rodriguez, Yakima; Martha Angelica Gonzalez Lara, Union Gap.

Paul Leroy Nelson, Yakima; Heather Sue McInnis, Yakima.

Emerson Bladimir Orellana Gonzalez, Yakima; Samantha Marie Ware, Yakima.

David George Huennekens, Portland; Debbie Sue Stubbs, Yakima.

Elias Caballero Gomez, Yakima; Alicia Lorena Cruz Cruz, Yakima.

Grant Allen Kerr, Yakima; Anneliese Marie Bunch, Yakima.

Gonzalo Garcia, Yakima; Carly Joyce Woolman, Yakima.

Donovan Thomas Culps, Harrah; Naomi Cecelia Wahchumwah, Harrah.

Ignacio Luna Cervantes, Sunnyside; Zenaida Escobar-Espinoza, Sunnyside.

Derrick Blue Martin, White Swan; Isabel Annette Miller, Toppenish.

Brandon Lee Williams, Yakima; Amanda Marie Pennington, Yakima.

Francisco Palacios Haro, Yakima; Ana Rosa Garcia Rodriguez, Yakima.

Juan Antonio Escarreola Barajas, Union Gap; Sitlali Mendoza Vaca, Union Gap.