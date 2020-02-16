Roberto Salgado Pineda, Yakima; Liliana Lopez Ramirez, Yakima.
Alex Cornelius Modest, Yakima; Marisol Fuerte Bermudez, Yakima.
John Nicholas Wait Jr., Yakima; Kriston Lucille Gantt, Yakima.
Adam Ruben Cardenas, Yakima; Terra Nicole Sutton, Yakima.
Luis Manuel Bustamante G., Granger; Antonia Roman Salgado, Granger.
Alonzo Aguilar III, Sunnyside; Brittany Alisha Luther, Sunnyside.
Victor Garcia, Prosser; Cynthia de Robles, Grandview.
Leonardo Chavez Orta, Sunnyside; Kayle Renee Caprice Berk, Sunnyside.
Aaron Thomas Brow, Hermiston, Ore.; Kara Marie Lowe, Toppenish.
Zachary Vantuyl, Yakima; Angela Marie Ray, Yakima.
Cesar Anibal Borja Rodriguez, Yakima; Martha Angelica Gonzalez Lara, Union Gap.
Paul Leroy Nelson, Yakima; Heather Sue McInnis, Yakima.
Emerson Bladimir Orellana Gonzalez, Yakima; Samantha Marie Ware, Yakima.
David George Huennekens, Portland; Debbie Sue Stubbs, Yakima.
Elias Caballero Gomez, Yakima; Alicia Lorena Cruz Cruz, Yakima.
Grant Allen Kerr, Yakima; Anneliese Marie Bunch, Yakima.
Gonzalo Garcia, Yakima; Carly Joyce Woolman, Yakima.
Donovan Thomas Culps, Harrah; Naomi Cecelia Wahchumwah, Harrah.
Ignacio Luna Cervantes, Sunnyside; Zenaida Escobar-Espinoza, Sunnyside.
Derrick Blue Martin, White Swan; Isabel Annette Miller, Toppenish.
Brandon Lee Williams, Yakima; Amanda Marie Pennington, Yakima.
Francisco Palacios Haro, Yakima; Ana Rosa Garcia Rodriguez, Yakima.
Juan Antonio Escarreola Barajas, Union Gap; Sitlali Mendoza Vaca, Union Gap.