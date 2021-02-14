Simon Millan Rayon, Yakima; Jessica Maribel Rodriguez, Yakima.
Thomas Eugene Greenwood, Yakima; Lindalee Carpenter, Yakima.
Michael John Vetter, Yakima; Alyssa Grace Bergsma, Yakima.
Kain Elie Garcia, Yakima; Elima M. Rodriguez, Yakima.
Nicholas Kiefer O’Dell, Tieton; Amanda Lynn Gellerson, Tieton.
Etito Luna Santos, Yakima; Stacy Carolina Gonzales, Yakima.
Joana Yadira Albarran Villa, Sunnyside; Kevin Brian Casseday Jr., Yakima.
Raymond Todd Jorgensen, Selah; Veronica Margaret Rhine, Selah.
Ryan Patrick Franklin, Yakima; Devona Diane Hawkins, Yakima.
Dustin Ray Dudley, Wapato; Gabriela Tellez Hernandez, Yakima.
Juan Gomez Soperanez, Yakima; Maria Isabel Cuevas, Yakima.
Roger Alan Gavriluk, Yakima; Molly Alicia Roche, Yakima.
Roberto Romero Sanchez, Sunnyside; Veronica Cornejo, Sunnyside.
David Rodney Nidiffer, Yakima; Joan Renee Stipp, Yakima.
Alberto Iniguez, Yakima; Maria Guadalupe Alvarez Zambrano, Yakima.
Kevin Daniel Roman Salgado, Granger; Alina Maldonado Perez, Yakima.