Simon Millan Rayon, Yakima; Jessica Maribel Rodriguez, Yakima.

Thomas Eugene Greenwood, Yakima; Lindalee Carpenter, Yakima.

Michael John Vetter, Yakima; Alyssa Grace Bergsma, Yakima.

Kain Elie Garcia, Yakima; Elima M. Rodriguez, Yakima.

Nicholas Kiefer O’Dell, Tieton; Amanda Lynn Gellerson, Tieton.

Etito Luna Santos, Yakima; Stacy Carolina Gonzales, Yakima.

Joana Yadira Albarran Villa, Sunnyside; Kevin Brian Casseday Jr., Yakima.

Raymond Todd Jorgensen, Selah; Veronica Margaret Rhine, Selah.

Ryan Patrick Franklin, Yakima; Devona Diane Hawkins, Yakima.

Dustin Ray Dudley, Wapato; Gabriela Tellez Hernandez, Yakima.

Juan Gomez Soperanez, Yakima; Maria Isabel Cuevas, Yakima.

Roger Alan Gavriluk, Yakima; Molly Alicia Roche, Yakima.

Roberto Romero Sanchez, Sunnyside; Veronica Cornejo, Sunnyside.

David Rodney Nidiffer, Yakima; Joan Renee Stipp, Yakima.

Alberto Iniguez, Yakima; Maria Guadalupe Alvarez Zambrano, Yakima.

Kevin Daniel Roman Salgado, Granger; Alina Maldonado Perez, Yakima.