Samuel Paul Eaton, Yakima; Shawna Lynn Dodge, Selah.

Jazon Rodriguez, Mabton; Vanesa Alejandra Madrigal Munguia, Mabton.

Benjamin T. Freilinger, Otis, Ore.; Alma Lilia Reyes Garcia, Mabton.

Eliud Chuco Cisneros, Granger; Abigail Lyzette Santos, Granger.

Anthony Ryan Oaks, Yakima; Dana Nicole Severson, Yakima.

Douglas Wayne Wood, Yakima; Deborah Lynn Campbell, Zillah.

Raymond Earl Pollicino, Yakima; Darrian Margerett Percy, Yakima.

Antonio Marquez, Selah; Elizabeth Daisy Velasquez, Selah.

Erik Aldo Rodriguez, Wapato; Maria Elizbeth Mendoza, Wapato.

Tobias Allen Pritchard, Naches; Sonya Lynn Pritchard, Yakima.

Isaac Rafael Romero, La Center; Michaela Nichole Kempf, Yakima.

Victor Oscar Montiel Gonzalez, Sunnyside; Sylvia Ruby Isquierdo, Sunnyside.

Tanner Anthony Suing, Yakima; Katie Marie Mullin, Wenatchee.

Zachary Alan Placzek, Sunnyside; Jessie Marie Standfill, Selah.

Ryan Paul Jr. McNett, Selah; Amy Nicole Okelberry, Selah.

Krystal Flores, Yakima; Estevan Hernandez, Yakima.

Michael David Day, Yakima; Kelsey Anne Rock, Yakima.

Jason Elias Connel, Yakima; Kaylyn June Fiedler, Yakima.

Travis J. Bonham, Yakima; Nichole Lavonne Riley, Yakima.

Miguel Delgado Palomera, Yakima; Veronica Ortiz Martinez, Yakima.

Alex Robert Colby Pavlock, Selah; Samantha Mari Minyard, Selah.

Crispin Omar Escamilla, Selah; Yajaira Lamas, Selah.

Lockiel Ted Rookstool, Yakima; Jamie Nichole Heilman, Yakima.

Margaret Barton Lund, Yakima; Brett Nelson Goodman, Yakima.

Kameron Timothy Schmidt, Yakima; Samantha Rose Jackson, Milton Freewater, Ore.

Karlee Madison Ledin, Yakima; Reid John Whaley, Yakima.