Samuel Paul Eaton, Yakima; Shawna Lynn Dodge, Selah.
Jazon Rodriguez, Mabton; Vanesa Alejandra Madrigal Munguia, Mabton.
Benjamin T. Freilinger, Otis, Ore.; Alma Lilia Reyes Garcia, Mabton.
Eliud Chuco Cisneros, Granger; Abigail Lyzette Santos, Granger.
Anthony Ryan Oaks, Yakima; Dana Nicole Severson, Yakima.
Douglas Wayne Wood, Yakima; Deborah Lynn Campbell, Zillah.
Raymond Earl Pollicino, Yakima; Darrian Margerett Percy, Yakima.
Antonio Marquez, Selah; Elizabeth Daisy Velasquez, Selah.
Erik Aldo Rodriguez, Wapato; Maria Elizbeth Mendoza, Wapato.
Tobias Allen Pritchard, Naches; Sonya Lynn Pritchard, Yakima.
Isaac Rafael Romero, La Center; Michaela Nichole Kempf, Yakima.
Victor Oscar Montiel Gonzalez, Sunnyside; Sylvia Ruby Isquierdo, Sunnyside.
Tanner Anthony Suing, Yakima; Katie Marie Mullin, Wenatchee.
Zachary Alan Placzek, Sunnyside; Jessie Marie Standfill, Selah.
Ryan Paul Jr. McNett, Selah; Amy Nicole Okelberry, Selah.
Krystal Flores, Yakima; Estevan Hernandez, Yakima.
Michael David Day, Yakima; Kelsey Anne Rock, Yakima.
Jason Elias Connel, Yakima; Kaylyn June Fiedler, Yakima.
Travis J. Bonham, Yakima; Nichole Lavonne Riley, Yakima.
Miguel Delgado Palomera, Yakima; Veronica Ortiz Martinez, Yakima.
Alex Robert Colby Pavlock, Selah; Samantha Mari Minyard, Selah.
Crispin Omar Escamilla, Selah; Yajaira Lamas, Selah.
Lockiel Ted Rookstool, Yakima; Jamie Nichole Heilman, Yakima.
Margaret Barton Lund, Yakima; Brett Nelson Goodman, Yakima.
Kameron Timothy Schmidt, Yakima; Samantha Rose Jackson, Milton Freewater, Ore.
Karlee Madison Ledin, Yakima; Reid John Whaley, Yakima.