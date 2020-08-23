Paul Ethan Tulee, Yakima; Angela Kay Force, Yakima.
Adan Palomera Rodriguez, Moxee; Margarita Bermudes Calvillo, Moxee.
Jaime Martin Francisco, Mattawa; Leticia Pedro Juan, Mattawa.
Emma Ann Munson, Yakima; Joseph Ryan Fasching, Yakima.
Thomas J. Dahl, Yakima; Danielle Ryan Park, Yakima.
Mireya Sandoval, Sunnyside; Julian Chavez Aguilar, Sunnyside.
Nawausa White Jones, Yakima; Paula Alfred Lobaugh, Yakima.
Asael Mendoza Flores, Granger; Carmen Estrada Castaneda, Granger.
Robert Joe Jump, Yakima; Theresa Ann Otto, Yakima.
Pedro Benitez Garcia, Prosser; Sabina Sanchez, Prosser.
Ethan James Enstad, Goldendale; Emily Sue Seaman, Zillah.
Deon Dreh James Ayala, Yakima; Yadira Santiago Toledo, Yakima.
Ruben Briseno, Yakima; Liliana Redmond Brambila, Selah.
Thunder Morgan Morales, Yakima; Lorissa Olivia Marlene Quinn, Yakima.
Scott Richard Graf, Selah; Wesley Phoenix Nottingham, Selah.
Jose Julian Zarate Anguiano, Wapato; Marili Hernandez, Yakima.
Austin James Segura, Yakima; Stephanie Ann Lozoya, Yakima.
Garret Eric Borchert, Selah; Kaitlin Breann Sitton, Fulshear, Texas.
Fredrick Issac Abeyta III, Yakima; Jennifer Lynn White, Yakima.
Adrian Hernandez, Yakima; Marlena Brisedia Ramirez Chavez, Yakima.
Austen Scott Cagle, Selah; Kathryn Makenzie Jacoby, Selah.
Daniel Mendez-Cabrera, Lake Stevens; Clarisa Natalia Cortes, Yakima.
Nicole Michelle Buchanan, Yakima; Walter Orville Pauling, Moxee.
Raul Anaya, Moxee; Cecilia Castro Valdez, Moxee.
Cristian Marcelino Alvarez Garibo, Yakima; Julieta Pulido Montejano, Yakima.
Molly Jane Kovacich, Yakima; Donald George Doty, Seattle.
Jerry Brian Turnbull, Selah; Teri Leann Worrell, Selah.
Juan David Alcantar-Barreto, Renton; Yesmin Sanchez, Renton.
Cecilio Castillo Sanchez, Yakima; Glenda Venecia, Union Gap.
Monique Louise Armijo, Granger; Anjelica Medelez, Granger.
Brandon Scott Ulrey, Yakima; Amber Michell Cravens, Yakima.