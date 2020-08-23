Paul Ethan Tulee, Yakima; Angela Kay Force, Yakima.

Adan Palomera Rodriguez, Moxee; Margarita Bermudes Calvillo, Moxee.

Jaime Martin Francisco, Mattawa; Leticia Pedro Juan, Mattawa.

Emma Ann Munson, Yakima; Joseph Ryan Fasching, Yakima.

Thomas J. Dahl, Yakima; Danielle Ryan Park, Yakima.

Mireya Sandoval, Sunnyside; Julian Chavez Aguilar, Sunnyside.

Nawausa White Jones, Yakima; Paula Alfred Lobaugh, Yakima.

Asael Mendoza Flores, Granger; Carmen Estrada Castaneda, Granger.

Robert Joe Jump, Yakima; Theresa Ann Otto, Yakima.

Pedro Benitez Garcia, Prosser; Sabina Sanchez, Prosser.

Ethan James Enstad, Goldendale; Emily Sue Seaman, Zillah.

Deon Dreh James Ayala, Yakima; Yadira Santiago Toledo, Yakima.

Ruben Briseno, Yakima; Liliana Redmond Brambila, Selah.

Thunder Morgan Morales, Yakima; Lorissa Olivia Marlene Quinn, Yakima.

Scott Richard Graf, Selah; Wesley Phoenix Nottingham, Selah.

Jose Julian Zarate Anguiano, Wapato; Marili Hernandez, Yakima.

Austin James Segura, Yakima; Stephanie Ann Lozoya, Yakima.

Garret Eric Borchert, Selah; Kaitlin Breann Sitton, Fulshear, Texas.

Fredrick Issac Abeyta III, Yakima; Jennifer Lynn White, Yakima.

Adrian Hernandez, Yakima; Marlena Brisedia Ramirez Chavez, Yakima.

Austen Scott Cagle, Selah; Kathryn Makenzie Jacoby, Selah.

Daniel Mendez-Cabrera, Lake Stevens; Clarisa Natalia Cortes, Yakima.

Nicole Michelle Buchanan, Yakima; Walter Orville Pauling, Moxee.

Raul Anaya, Moxee; Cecilia Castro Valdez, Moxee.

Cristian Marcelino Alvarez Garibo, Yakima; Julieta Pulido Montejano, Yakima.

Molly Jane Kovacich, Yakima; Donald George Doty, Seattle.

Jerry Brian Turnbull, Selah; Teri Leann Worrell, Selah.

Juan David Alcantar-Barreto, Renton; Yesmin Sanchez, Renton.

Cecilio Castillo Sanchez, Yakima; Glenda Venecia, Union Gap.

Monique Louise Armijo, Granger; Anjelica Medelez, Granger.

Brandon Scott Ulrey, Yakima; Amber Michell Cravens, Yakima.