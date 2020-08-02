Jimmy Lee Alderson, Yakima; Janell Renee Bailey, Yakima.
Haley Jo Haubrich, Yakima; Ellis John Cuillier, Yakima.
Wendy Ann Biondi, Yakima; Kevin Ryan Hager, Yakima.
Emedith Pacheco Lustre, Granger; Isabel Sanchez Ramos, Granger.
Jack Mateo Aquino, Yakima; Doris Jean Brownell, Yakima.
Emery Azad Lohrasbi, Yakima; Colleen Lynne Stuckey, Yakima.
Ricardo Rodriguez, Yakima; Rosalinda Marquez, Toppenish.
Edgar Jomar Ortiz Ortiz, Yakima; Teresa Rosario Miranda Quesada, Yakima.
Hugo Salinas Pacheco, Yakima; Faviola Aurora Coria Hernandez, Yakima.
Jose Armando Lopez Lopez, Yakima; Fatima Verenise Regla, Yakima.
Anthony Lee Ohms, Yakima; Kristi Ann Shaw, Yakima.
Valeriano Ruiz Ruda III, Yakima; Samantha Nicole Brock, Yakima.
Samuel Arthur Den Hoed, Yakima; Vivian Aliyah Cisneros, Yakima.
Brittany Nova Nelson, Yakima; Gregory Alan Kemp Jr., Yakima.
Nicholas Alexander Towery, Yakima; Karli Boggess, Yakima.
Tami Kay Lamb-Bolm, Yakima; Mark Alan Sample, Yakima.
Sabastian E. Arizmendez, Yakima; Cristina Pilar Alcala, Yakima.
Ernesto Orozco Contreras, Sunnyside; Maria Cristina Aguilar Pulido, Yakima.
Agny Arturo Lamas Yakima; Brenda Razo, Yakima.
Zackary Alan Williams, Zillah; Allyson Kristine Cervera, Zillah.
Ryan Allan Baysinger, Yakima; Maleah Louise Granger, Yakima.
Matthew Emmett Drumheller, Yakima; Katie Marilyn Farias, Yakima.
David Herrera Vargas, Sunnyside; Maria del Socorro Herrera, Sunnyside.
Hilary Jean Fera, Yakima; Jesus Antonio Cabezas, Yakima.
Charli Lynn Callahan, Yakima; Michael Anthony Sadeddin, Yakima.
Jamin Ray Ankney, Yakima; Hannah Gabrielle Sharp, Yakima.
Alejandro Sandoval, Granger; Anabel Magana Castillo, Granger.
Raul Solorzano Jr., Yakima; Jaqueline Renteria Robledo, Yakima.
Justin Paul Byron, Yakima; Brin Lyndsey Gurney, Yakima.
Erica Hernandez, Toppenish; Nathan Mendoza, Toppenish.
Wendy Vallee McConnell, Yakima; Donald Lance Kerr, Yakima.
Oscar Bretado Robles, Tieton; Rosa Elvira Martinez, Tieton.
Jose Antonio Mondaca, Yakima; Kayla Rose Rodriguez, Union Gap.
Joan Marie Ball, Yakima; Patrick Leo Freeman, Yakima.
Juan Daniel Hernandez Ramos, Sunnyside; Michelle Pedrisco Ramos, Sunnyside.
Erik Gonzalez Abriz, Yakima; Jenseni Gutierrez Farias, Yakima.
Justin John Dauenhauer, Union Gap; Sydney Cherie Row, Union Gap.
Jose Miguel Benitez, Dallas; Alma Rosa Estevez, Yakima.
Alvaro Nunez Rios, Pasco; Airany De Jesus Acevedo, Yakima.
Austin Delray Garza, Sunnyside; Adriana Rodriguez, Sunnyside.
Daniel Steven Newman, Yakima; Kristian Nicole Beattie, Gleed.
Luis Felipe Mendoza Barrera, Yakima; Melanie Gissell Ceja-Andrade, Yakima.
Airon Dale Riingen Babbs, Yakima; Molly Marie Johnston, Yakima.
Jose Guadaljupe Padilla, Yakima; Gabriella Elena Lopez, Yakima.
Karlo Javier Stephas, Zillah; Jennifer Lynne Newman, Yakima.
Efren Guadalupe Morfin, Zillah; Casey May Riddell, Zillah.
Araceli Chavez, Toppenish; Ezequiel Guillen Olivera, Yakima.
Manuel Gonzalez Sanchez, Zillah; Leticia Maribel Suarez, Toppenish.
Gonzalo Garcia, Yakima; Carly Joyce Woolman, Yakima.
Mirna I. Ramos-Diaz, Zillah; Patricia Koto, Zillah.
James Daniel Lowe, Yakima; Sharalee Faye Froehlich, Yakima.
Wayne Robert Bethune, Selah; Malarey Janice Milner, Selah.
Isaac Gregory Silence, Selah; Jessica Michelle Gudger, Selah.
Andrew David Schlepp, Tieton; Brittney Janell Kanzleiter, Tieton.
Uriel Pinon, Selah; Blanca Ramos, Union Gap.
Joelle Leeann Boitano, Yakima; Jorden Lee Kegley, Yakima.
Edwin Ivan Ramirez, Connell; Carmen Rojas Ruelas, Yakima.