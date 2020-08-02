Jimmy Lee Alderson, Yakima; Janell Renee Bailey, Yakima.

Haley Jo Haubrich, Yakima; Ellis John Cuillier, Yakima.

Wendy Ann Biondi, Yakima; Kevin Ryan Hager, Yakima.

Emedith Pacheco Lustre, Granger; Isabel Sanchez Ramos, Granger.

Jack Mateo Aquino, Yakima; Doris Jean Brownell, Yakima.

Emery Azad Lohrasbi, Yakima; Colleen Lynne Stuckey, Yakima.

Ricardo Rodriguez, Yakima; Rosalinda Marquez, Toppenish.

Edgar Jomar Ortiz Ortiz, Yakima; Teresa Rosario Miranda Quesada, Yakima.

Hugo Salinas Pacheco, Yakima; Faviola Aurora Coria Hernandez, Yakima.

Jose Armando Lopez Lopez, Yakima; Fatima Verenise Regla, Yakima.

Anthony Lee Ohms, Yakima; Kristi Ann Shaw, Yakima.

Valeriano Ruiz Ruda III, Yakima; Samantha Nicole Brock, Yakima.

Samuel Arthur Den Hoed, Yakima; Vivian Aliyah Cisneros, Yakima.

Brittany Nova Nelson, Yakima; Gregory Alan Kemp Jr., Yakima.

Nicholas Alexander Towery, Yakima; Karli Boggess, Yakima.

Tami Kay Lamb-Bolm, Yakima; Mark Alan Sample, Yakima.

Sabastian E. Arizmendez, Yakima; Cristina Pilar Alcala, Yakima.

Ernesto Orozco Contreras, Sunnyside; Maria Cristina Aguilar Pulido, Yakima.

Agny Arturo Lamas Yakima; Brenda Razo, Yakima.

Zackary Alan Williams, Zillah; Allyson Kristine Cervera, Zillah.

Ryan Allan Baysinger, Yakima; Maleah Louise Granger, Yakima.

Matthew Emmett Drumheller, Yakima; Katie Marilyn Farias, Yakima.

David Herrera Vargas, Sunnyside; Maria del Socorro Herrera, Sunnyside.

Hilary Jean Fera, Yakima; Jesus Antonio Cabezas, Yakima.

Charli Lynn Callahan, Yakima; Michael Anthony Sadeddin, Yakima.

Jamin Ray Ankney, Yakima; Hannah Gabrielle Sharp, Yakima.

Alejandro Sandoval, Granger; Anabel Magana Castillo, Granger.

Raul Solorzano Jr., Yakima; Jaqueline Renteria Robledo, Yakima.

Justin Paul Byron, Yakima; Brin Lyndsey Gurney, Yakima.

Erica Hernandez, Toppenish; Nathan Mendoza, Toppenish.

Wendy Vallee McConnell, Yakima; Donald Lance Kerr, Yakima.

Oscar Bretado Robles, Tieton; Rosa Elvira Martinez, Tieton.

Jose Antonio Mondaca, Yakima; Kayla Rose Rodriguez, Union Gap.

Joan Marie Ball, Yakima; Patrick Leo Freeman, Yakima.

Juan Daniel Hernandez Ramos, Sunnyside; Michelle Pedrisco Ramos, Sunnyside.

Erik Gonzalez Abriz, Yakima; Jenseni Gutierrez Farias, Yakima.

Justin John Dauenhauer, Union Gap; Sydney Cherie Row, Union Gap.

Jose Miguel Benitez, Dallas; Alma Rosa Estevez, Yakima.

Alvaro Nunez Rios, Pasco; Airany De Jesus Acevedo, Yakima.

Austin Delray Garza, Sunnyside; Adriana Rodriguez, Sunnyside.

Daniel Steven Newman, Yakima; Kristian Nicole Beattie, Gleed.

Luis Felipe Mendoza Barrera, Yakima; Melanie Gissell Ceja-Andrade, Yakima.

Airon Dale Riingen Babbs, Yakima; Molly Marie Johnston, Yakima.

Jose Guadaljupe Padilla, Yakima; Gabriella Elena Lopez, Yakima.

Karlo Javier Stephas, Zillah; Jennifer Lynne Newman, Yakima.

Efren Guadalupe Morfin, Zillah; Casey May Riddell, Zillah.

Araceli Chavez, Toppenish; Ezequiel Guillen Olivera, Yakima.

Manuel Gonzalez Sanchez, Zillah; Leticia Maribel Suarez, Toppenish.

Gonzalo Garcia, Yakima; Carly Joyce Woolman, Yakima.

Mirna I. Ramos-Diaz, Zillah; Patricia Koto, Zillah.

James Daniel Lowe, Yakima; Sharalee Faye Froehlich, Yakima.

Wayne Robert Bethune, Selah; Malarey Janice Milner, Selah.

Isaac Gregory Silence, Selah; Jessica Michelle Gudger, Selah.

Andrew David Schlepp, Tieton; Brittney Janell Kanzleiter, Tieton.

Uriel Pinon, Selah; Blanca Ramos, Union Gap.

Joelle Leeann Boitano, Yakima; Jorden Lee Kegley, Yakima.

Edwin Ivan Ramirez, Connell; Carmen Rojas Ruelas, Yakima.