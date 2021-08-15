Frida Renee Camarillo, Yakima; Sterling Anderson Quinton, Yakima.
Gonzalo Devora, Wenatchee; Karmin Mercedes Abarca, Yakima.
Elizabeth Ruth Rogers, Carlsbad, Calif.; Darin Cameron Van Hespen, Carlsbad, Calif.
James Daniel Hooker, Yakima; Chelsey Ann Wells, Yakima.
Douglas Alan Kuhl, Oregon City, Ore.; Laurie Beltman, Granger.
Corey Michael Leishman, Yakima. Brianne Celeste Kelson, Yakima.
Robert John Eberle, Yakima; Diane Marie Henning, Yakima.
Tristan James Poteet, Grandview; Abigail Mae Cromwell, Grandview.
Francisco Javier Arias Sanchez, Yakima; Nelida Mendoza Abundis, Yakima.
Robert Allen Spencer, Naches; Christina Grace Simmons, Naches.
Jose Manuel Vargas Ramirez, Yakima; Cristina Nemecio Zambrano, Yakima.
Grant Rounsefell Lawson, Yakima; Kylie Nicole Melton, Yakima.
Jakob Jeffery Anderson, Sunnyside; Danielle Dawn Charvet, Sunnyside.
Cristian Garcia Gomez, Yakima; Zuleyma Sarai Perez Espinoza, Yakima.
Benjamin Russell Maxson, Selah; Diana Kay Gipson, Selah.
Joseph Lee Heltemes, Yakima; Cheryl Lynn Petty, Yakima.
Dylan Bradford Their, Yakima; Esther Mika Magasis, Yakima.
Ericka Elizabeth Shepherd, Valparaiso, Ind.; Lee Clifton Cain, Valparaiso, Texas.
Panos Sioris, Florence, Ariz.; Tirzah Rae Fassett, Selah.
Christopher Reed Wilson, Wapato; Evalina Lee Thompson, Wapato.
Jesse Lee Babcock, Yakima; Krysteen Rose Olea, Kelso.
Areli Jasmin Torres, Wapato; Jaime Garcia Jurado, Wapato.
Kimberly Breanna Waggener, Yakima; Dallon Spencer Osborn, Yakima.
Garrett Levi Venn, Auburn; Theresa Marie Arnold, Moxee.
Austin John Warren, Yakima; Christine Eilene Chick, Yakima.
Joshua John Marquez, Yakima; Doreen Kae Pastrana, Yakima.
Marcos Antonio Rivera Mendoza, Grandview; Samantha Nicole Diaz, Grandview.
Evan Frederick Smith, Cowiche; Joann Michelle Briscoe, Selah.
Michael Regis Schmits, Moxee; Trinity Dawn Roller, Moxee.
Isaac Meza, Sunnyside; Alejandra Betancourt Macias, Sunnyside.
Antonio Mendez Cervantes, Yakima; Karen Dalila Castillo Aldana, Yakima.
Curt Andrew Estes, Selah; Teresa Lea Pimentel, Selah.