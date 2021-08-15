Frida Renee Camarillo, Yakima; Sterling Anderson Quinton, Yakima.

Gonzalo Devora, Wenatchee; Karmin Mercedes Abarca, Yakima.

Elizabeth Ruth Rogers, Carlsbad, Calif.; Darin Cameron Van Hespen, Carlsbad, Calif.

James Daniel Hooker, Yakima; Chelsey Ann Wells, Yakima.

Douglas Alan Kuhl, Oregon City, Ore.; Laurie Beltman, Granger.

Corey Michael Leishman, Yakima. Brianne Celeste Kelson, Yakima.

Robert John Eberle, Yakima; Diane Marie Henning, Yakima.

Tristan James Poteet, Grandview; Abigail Mae Cromwell, Grandview.

Francisco Javier Arias Sanchez, Yakima; Nelida Mendoza Abundis, Yakima.

Robert Allen Spencer, Naches; Christina Grace Simmons, Naches.

Jose Manuel Vargas Ramirez, Yakima; Cristina Nemecio Zambrano, Yakima.

Grant Rounsefell Lawson, Yakima; Kylie Nicole Melton, Yakima.

Jakob Jeffery Anderson, Sunnyside; Danielle Dawn Charvet, Sunnyside.

Cristian Garcia Gomez, Yakima; Zuleyma Sarai Perez Espinoza, Yakima.

Benjamin Russell Maxson, Selah; Diana Kay Gipson, Selah.

Joseph Lee Heltemes, Yakima; Cheryl Lynn Petty, Yakima.

Dylan Bradford Their, Yakima; Esther Mika Magasis, Yakima.

Ericka Elizabeth Shepherd, Valparaiso, Ind.; Lee Clifton Cain, Valparaiso, Texas.

Panos Sioris, Florence, Ariz.; Tirzah Rae Fassett, Selah.

Christopher Reed Wilson, Wapato; Evalina Lee Thompson, Wapato.

Jesse Lee Babcock, Yakima; Krysteen Rose Olea, Kelso.

Areli Jasmin Torres, Wapato; Jaime Garcia Jurado, Wapato.

Kimberly Breanna Waggener, Yakima; Dallon Spencer Osborn, Yakima.

Garrett Levi Venn, Auburn; Theresa Marie Arnold, Moxee.

Austin John Warren, Yakima; Christine Eilene Chick, Yakima.

Joshua John Marquez, Yakima; Doreen Kae Pastrana, Yakima.

Marcos Antonio Rivera Mendoza, Grandview; Samantha Nicole Diaz, Grandview.

Evan Frederick Smith, Cowiche; Joann Michelle Briscoe, Selah.

Michael Regis Schmits, Moxee; Trinity Dawn Roller, Moxee.

Isaac Meza, Sunnyside; Alejandra Betancourt Macias, Sunnyside.

Antonio Mendez Cervantes, Yakima; Karen Dalila Castillo Aldana, Yakima.

Curt Andrew Estes, Selah; Teresa Lea Pimentel, Selah.