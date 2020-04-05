Luis Armando Lizola Medina, Selah; Sisadia Nunez Bordallo, Zillah.
John David Rodriguez, Seattle; Jay Alan Boone Horstman, Seattle.
David Jon Tuning Jr., Yakima; Kimberlee Michelle Van Der Kolk, Yakima.
Benjamin Charles Oravetz, Yakima; Cassondra Ann Bowen, Yakima.
Francisco Xavier Gonzales, Toppenish; Tawnya Felan, Toppenish.
David Charles Potts, Kittitas; Jia Lin Kuo, Kittitas.
Elias G. Tappo, Yakima; Margaux Alyn Vautour, Yakima.
Dylan Mitchell Lee Chaney, Yakima; Kayla Marie Curtsinger, Yakima.
Nathaniel Isaiah Jacobs, Yakima; Heidi Lou Ellyn Whiting, Yakima.
Zazkya Ceron Garcia, Yakima; Juan Campos Uriostegui, Yakima.
Adam Lee Flathers, Selah; Rebekah Leann Thomason, Selah.
Miguel Angel Moreno Ixta, Yakima; Maria de Los Angeles Martinez, Yakima.
Margarita Arambula, Granger; Salvador Mora Estrada, Granger.