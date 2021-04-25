Tyler David Stewart, Yakima; Paula Isela Soria, Yakima.

Christopher Maurice Brown, Yakima; Shalonda Nicole Shanice Smith, Yakima.

Aaron James Tervree, Yakima; Megan Nicole Roberts, Yakima.

Hugh Obrien Roberts, Yakima; Kristina Mari Martin, Moundsville, W.Va.

Otoniel Paniagua, Harrah; Leislibeth Virgen Chavez, Yakima.

Gerardo Garcia Melo, Yakima; Mariana Diaz Garrido, Yakima.

Sergio Navarro Vazquez, Mattawa; Maria De Lourdes Cervantes, Mattawa.

Christine Jill Leadon, Jackson, Mich.; Richard Charles Mills, Jackson, Mich.

Quentin Tyler Hert, Zillah; Hailey Marie York, Zillah.

Ezequiel Isaac Estrada, Zillah; Daisy Yasmin Diaz, Zillah.

Yasmin Irayda Flores Cuevas, Moxee; Jesus Garcia Alcazar, Windsor, Calif.

Justin Kirk Dillon, Yakima; Sammantha Marie Gleason, Yakima.

Derrick David Heineke, Yakima; Kaitlyn Maria Luedke Berumen, Yakima.

Jaime David Spain, Yakima; Alicia Kathleen Enyart, Yakima.

Juan Carlos Acosta Quiroz, Moxee; Briseida Alvarez Estrada, Moxee.

Benjamin Montano, Graham; Kassandra Idalia Pena, Graham.

Matthew Lyle Lunstrum, Yakima; Tera Sunshine Thompson, Yakima.

Juan Carlos Lopez Cruz, Wapato; Valeria Lopez, Wapato.

Connor Ryan Henning, Selah; Maria Yadira Cervantes Valencia, Yakima.

John Henry Russell, Sunnyside; Teresa Erlene Smith, Sunnyside.

Trinidad Stephen Ruiz III, Granger; Araceli Salgado Fletes, Granger.

Mario Alberto Sanchez, Toppenish; Eva Raquel Villanueva, Toppenish.

Steven Cleneth Baird, Selah; Mara Lee Michael, Selah.

Doug Eugene Butler, Yakima; Rhiena Marie Chouinard, Yakima.

Frank Salazar, Grandview; Heather Lee Hedger, Grandview.

Robert Lane Poteet, Yakima; Stacy Dee Charron, Yakima.

Kolton Ray Johnson, Yakima; Nichole Eusevia D Briceno, Yakima.

Clifton Buck Nopp, Moxee; Alisha Marie Easton, Moxee.

Fred Austin Thurmond, Yakima; Haley Annmarie Richardson, Yakima.

Dustin Michael Terhune, Richland, Lauren Michele Johnson, Granger.

Gerardo Maldonado Tello, Union Gap; Silvia Gonzalez Romero, Union Gap.

Dominic Antonio Rodriguez, Yakima; Arianna Julisa Mosso, Yakima.

Phillip Jason Maxwell, Yakima; Elizabeth Ann Patnode, Yakima.

Michelle Lorrane Dunagan, Yakima; Erica Samantha Roberts, Yakima.

Nasser Awad, Yakima; Laila Ahmad Sarama, Yakima.

Doreen Annette Armstrong, Yakima; Michelle Marie Pickett, Yakima.

Arturo Lua Zamora, Selah; Crystal Yeraldin Perez, Selah.

David Vargas Herrera, Sunnyside; Maria Del Socorro Herrera, Sunnyside.

Caylen E Wojcik, Yakima; Kassandra Rose Wojcik, Yakima.

Paul Aaron Laframboise, Moxee; Victoria Ann Porter, Moxee.