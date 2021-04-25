Tyler David Stewart, Yakima; Paula Isela Soria, Yakima.
Christopher Maurice Brown, Yakima; Shalonda Nicole Shanice Smith, Yakima.
Aaron James Tervree, Yakima; Megan Nicole Roberts, Yakima.
Hugh Obrien Roberts, Yakima; Kristina Mari Martin, Moundsville, W.Va.
Otoniel Paniagua, Harrah; Leislibeth Virgen Chavez, Yakima.
Gerardo Garcia Melo, Yakima; Mariana Diaz Garrido, Yakima.
Sergio Navarro Vazquez, Mattawa; Maria De Lourdes Cervantes, Mattawa.
Christine Jill Leadon, Jackson, Mich.; Richard Charles Mills, Jackson, Mich.
Quentin Tyler Hert, Zillah; Hailey Marie York, Zillah.
Ezequiel Isaac Estrada, Zillah; Daisy Yasmin Diaz, Zillah.
Yasmin Irayda Flores Cuevas, Moxee; Jesus Garcia Alcazar, Windsor, Calif.
Justin Kirk Dillon, Yakima; Sammantha Marie Gleason, Yakima.
Derrick David Heineke, Yakima; Kaitlyn Maria Luedke Berumen, Yakima.
Jaime David Spain, Yakima; Alicia Kathleen Enyart, Yakima.
Juan Carlos Acosta Quiroz, Moxee; Briseida Alvarez Estrada, Moxee.
Benjamin Montano, Graham; Kassandra Idalia Pena, Graham.
Matthew Lyle Lunstrum, Yakima; Tera Sunshine Thompson, Yakima.
Juan Carlos Lopez Cruz, Wapato; Valeria Lopez, Wapato.
Connor Ryan Henning, Selah; Maria Yadira Cervantes Valencia, Yakima.
John Henry Russell, Sunnyside; Teresa Erlene Smith, Sunnyside.
Trinidad Stephen Ruiz III, Granger; Araceli Salgado Fletes, Granger.
Mario Alberto Sanchez, Toppenish; Eva Raquel Villanueva, Toppenish.
Steven Cleneth Baird, Selah; Mara Lee Michael, Selah.
Doug Eugene Butler, Yakima; Rhiena Marie Chouinard, Yakima.
Frank Salazar, Grandview; Heather Lee Hedger, Grandview.
Robert Lane Poteet, Yakima; Stacy Dee Charron, Yakima.
Kolton Ray Johnson, Yakima; Nichole Eusevia D Briceno, Yakima.
Clifton Buck Nopp, Moxee; Alisha Marie Easton, Moxee.
Fred Austin Thurmond, Yakima; Haley Annmarie Richardson, Yakima.
Dustin Michael Terhune, Richland, Lauren Michele Johnson, Granger.
Gerardo Maldonado Tello, Union Gap; Silvia Gonzalez Romero, Union Gap.
Dominic Antonio Rodriguez, Yakima; Arianna Julisa Mosso, Yakima.
Phillip Jason Maxwell, Yakima; Elizabeth Ann Patnode, Yakima.
Michelle Lorrane Dunagan, Yakima; Erica Samantha Roberts, Yakima.
Nasser Awad, Yakima; Laila Ahmad Sarama, Yakima.
Doreen Annette Armstrong, Yakima; Michelle Marie Pickett, Yakima.
Arturo Lua Zamora, Selah; Crystal Yeraldin Perez, Selah.
David Vargas Herrera, Sunnyside; Maria Del Socorro Herrera, Sunnyside.
Caylen E Wojcik, Yakima; Kassandra Rose Wojcik, Yakima.
Paul Aaron Laframboise, Moxee; Victoria Ann Porter, Moxee.