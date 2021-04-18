Larry Allen Smythe, Selah; Sherry Cathleen Mcavan, Selah.

Jose Francisco Urquiza Lopez, Yakima; Yereida De Jesus Lopez Perez, Yakima.

Yacqueline Mendoza, Granger; Humberto Tellez, Yakima.

Timothy John Noll, Yakima; Kilie Renee Bryan-Fitzsimmons, Union Gap.

Lurdes Rosario Rodriguez, Wapato; Linda Yovaana Pimentel Grijalva, Wapato.

Lameiro Flores, Aberdeen; Briseida Sandoval Mendoza, Yakima.

Nathan Michael McClure, Livingston, Mo.; Emily Kate St Hilaire, Harrah.

James Mark Brickey, Yakima; Katie Anne Hansen, Yakima.

Higinio Hernandez Licona, Sunnyside; Evelia Sanchez, Sunnyside.

James Charles Tibbett II, Yakima; Hannah Lynn Clayton, Toppenish.

Hayden Mayers Winkler, Yakima; Yesenia Winkler, Yakima.

Maribel Gutierrez, Yakima; Gilberto Mora, Yakima.

Raymond Charles McDonald, Toppenish; Kathleen Roselle Crook, Yakima.

Eliseo Lares Ramirez, Granger; Brittney Ann Lewis, Augusta, Ga.

Jose Jacob Ramirez, Tieton; Melissa Larios, Tieton.

Noemi Macias Magana, Moxee; Hugo Moreno Sanchez, Moxee.

Steven Troy Gustafson Jr., Selah; Ginger Rae Ridout, Selah.

Brock Alvin Ellis, Zillah; Hannah Elizabeth Walter, Yakima.

Honorio Ortiz Ramirez, Yakima; Carolina Altamirano Guzman, Yakima.

William Jesse Skelton, Bellingham; Amber Elizabeth McEntire, Bellingham.

Tyler Gene Frazier, Moxee; Amber Ortiz Diaz, Moxee.

Drew Wade Kornegay, Yakima; Samantha Mae Gilmore, Yakima.

Kimberley Blair Conway, Yakima; Roberto Eduardo Garcia, Yakima.

Wilfrido Olegario Soriano Ramirez, Selah; Maricela Rosalba Salazar, Selah.

Manuel Angel Farias Gonzalez, Outlook; Jasmin Angeles, Outlook.

Pascual Francisco Diego, Mattawa; Eladia Libiana Juan Sebastian, Mattawa.

Andres Sebastian Baltazar, Mattawa; Lidia Antonio Tomas, Mattawa.

Manuel Zapien Munguia, Tieton; Evelin Yelitza Farias, Yakima.

Crystal Dawn Nagle, Yakima; Hilarie Merendon, Yakima.

Patricio Martinez Romero, Yakima; Margarita Sanchez Serrano, Yakima.

Roman Chavez Jr., Sunnyside; Rebecca Marie Richey, Sunnyside.

Isaiah Truman Littlebull, Wapato; Cindy Lorena Castillo Martinez, Toppenish.

Vicente Marquez Hernandez, Wapato; Maria Concepcion Guzman Ayala, Wapato.

Epifanio Calderon Mendoza, Yakima; Alicia Aldana Recendiz, Yakima.

Ernesto Gutierrez Ortiz, Yakima; Maria Isabel Meza Rodriguez, Yakima.

Alejandro Coria Vega, Sunnyside; Maria Castillo Garcia, Sunnyside.

Antonio Gonzalez Soto, Yakima; Maria Villalobos Cervantes, Ephrata.

Adhara Altair Cortez, Yakima; Clarence Charles Hoptowit, Yakima.

Robert Ray Lemon, Yakima; Denise Suzanne Norman, Yakima.

Adam Christopher Archer, Yakima; Shauna Rae Vincent, Yakima.