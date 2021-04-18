Larry Allen Smythe, Selah; Sherry Cathleen Mcavan, Selah.
Jose Francisco Urquiza Lopez, Yakima; Yereida De Jesus Lopez Perez, Yakima.
Yacqueline Mendoza, Granger; Humberto Tellez, Yakima.
Timothy John Noll, Yakima; Kilie Renee Bryan-Fitzsimmons, Union Gap.
Lurdes Rosario Rodriguez, Wapato; Linda Yovaana Pimentel Grijalva, Wapato.
Lameiro Flores, Aberdeen; Briseida Sandoval Mendoza, Yakima.
Nathan Michael McClure, Livingston, Mo.; Emily Kate St Hilaire, Harrah.
James Mark Brickey, Yakima; Katie Anne Hansen, Yakima.
Higinio Hernandez Licona, Sunnyside; Evelia Sanchez, Sunnyside.
James Charles Tibbett II, Yakima; Hannah Lynn Clayton, Toppenish.
Hayden Mayers Winkler, Yakima; Yesenia Winkler, Yakima.
Maribel Gutierrez, Yakima; Gilberto Mora, Yakima.
Raymond Charles McDonald, Toppenish; Kathleen Roselle Crook, Yakima.
Eliseo Lares Ramirez, Granger; Brittney Ann Lewis, Augusta, Ga.
Jose Jacob Ramirez, Tieton; Melissa Larios, Tieton.
Noemi Macias Magana, Moxee; Hugo Moreno Sanchez, Moxee.
Steven Troy Gustafson Jr., Selah; Ginger Rae Ridout, Selah.
Brock Alvin Ellis, Zillah; Hannah Elizabeth Walter, Yakima.
Honorio Ortiz Ramirez, Yakima; Carolina Altamirano Guzman, Yakima.
William Jesse Skelton, Bellingham; Amber Elizabeth McEntire, Bellingham.
Tyler Gene Frazier, Moxee; Amber Ortiz Diaz, Moxee.
Drew Wade Kornegay, Yakima; Samantha Mae Gilmore, Yakima.
Kimberley Blair Conway, Yakima; Roberto Eduardo Garcia, Yakima.
Wilfrido Olegario Soriano Ramirez, Selah; Maricela Rosalba Salazar, Selah.
Manuel Angel Farias Gonzalez, Outlook; Jasmin Angeles, Outlook.
Pascual Francisco Diego, Mattawa; Eladia Libiana Juan Sebastian, Mattawa.
Andres Sebastian Baltazar, Mattawa; Lidia Antonio Tomas, Mattawa.
Manuel Zapien Munguia, Tieton; Evelin Yelitza Farias, Yakima.
Crystal Dawn Nagle, Yakima; Hilarie Merendon, Yakima.
Patricio Martinez Romero, Yakima; Margarita Sanchez Serrano, Yakima.
Roman Chavez Jr., Sunnyside; Rebecca Marie Richey, Sunnyside.
Isaiah Truman Littlebull, Wapato; Cindy Lorena Castillo Martinez, Toppenish.
Vicente Marquez Hernandez, Wapato; Maria Concepcion Guzman Ayala, Wapato.
Epifanio Calderon Mendoza, Yakima; Alicia Aldana Recendiz, Yakima.
Ernesto Gutierrez Ortiz, Yakima; Maria Isabel Meza Rodriguez, Yakima.
Alejandro Coria Vega, Sunnyside; Maria Castillo Garcia, Sunnyside.
Antonio Gonzalez Soto, Yakima; Maria Villalobos Cervantes, Ephrata.
Adhara Altair Cortez, Yakima; Clarence Charles Hoptowit, Yakima.
Robert Ray Lemon, Yakima; Denise Suzanne Norman, Yakima.
Adam Christopher Archer, Yakima; Shauna Rae Vincent, Yakima.