Feb. 15, 2020 | East Valley vs. Prosser girls district championship
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Evan Abell, Yakima Herald-Republic file art.

 Evan Abell / Yakima Herald-Republic

MVP: Halle Wright, jr., Prosser.

Coach of the year: Jeff Whitney, Ellensburg.

Sportsmanship: Selah.

FIRST TEAM

Dylan Philip, jr., Ellensburg; Ashlynn Sylve, sr., East Valley; Rylee Leishman, so., Ellensburg; Natalee Trevino, so., Grandview; Karina Hibbitt, sr., East Valley; Olivia Anderson, so., Ellensburg.

SECOND TEAM

Jazmine Richey, so., Grandview; Alexis Harris, sr., Prosser; Katie Blume, jr., Ellensburg; Sydney Wells, sr., Selah; Catalina Castro, so., Grandview; Leila Taylor, jr., Prosser; Malia Cortes, jr., Prosser.

HONORABLE MENTION

Bryana Barry, jr., East Valley; Emily Wright, jr., East Valley; Kiadyn Whitney, sr., Ellensburg; Jayden Horton, jr., Selah; Kieryann Mattson, so., Selah; Destinee Medina, fr., Grandview.