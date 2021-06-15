MVP: Halle Wright, jr., Prosser.
Coach of the year: Jeff Whitney, Ellensburg.
Sportsmanship: Selah.
FIRST TEAM
Dylan Philip, jr., Ellensburg; Ashlynn Sylve, sr., East Valley; Rylee Leishman, so., Ellensburg; Natalee Trevino, so., Grandview; Karina Hibbitt, sr., East Valley; Olivia Anderson, so., Ellensburg.
SECOND TEAM
Jazmine Richey, so., Grandview; Alexis Harris, sr., Prosser; Katie Blume, jr., Ellensburg; Sydney Wells, sr., Selah; Catalina Castro, so., Grandview; Leila Taylor, jr., Prosser; Malia Cortes, jr., Prosser.
HONORABLE MENTION
Bryana Barry, jr., East Valley; Emily Wright, jr., East Valley; Kiadyn Whitney, sr., Ellensburg; Jayden Horton, jr., Selah; Kieryann Mattson, so., Selah; Destinee Medina, fr., Grandview.